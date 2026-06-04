永豐銀行前4月臨櫃攔阻逾百起詐騙案 累積破5000萬

永豐銀行與臺灣臺北地方檢察署於今（4）日簽署「可疑金融帳戶分析」專案合作意向書。圖為永豐銀行董事長曹為實（左）與臺北地檢署檢察長王俊力（右）。（圖為永豐銀行提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐銀行表示，響應政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，與臺灣臺北地方檢察署於今（4）日簽署「可疑金融帳戶分析」專案合作意向書（Memorandum of Understanding，MOU）；永豐銀行董事長曹為實表示，科技犯罪威脅日益嚴峻，跨域聯防成為防堵詐騙的新常態，透過攜手臺北地檢署，可強化事前分析並自源頭精準辨識、預測可疑樣態，管制潛在不法金融帳戶，發揮協同加乘效益。

根據統計，今（2026）年前4月永豐銀行各分行臨櫃成功攔阻逾百起疑似詐騙案，累積金額突破新臺幣5000萬元。永豐銀行表示，去（2025）年率先與臺灣高等檢察署建立合作基礎，今年再攜手臺北地檢署，經由檢調單位主動提供涉及各類不法行為中所出現的可疑金融帳戶，再透過永豐銀行運用內部風險控管機制分析後，進一步預測潛在詐欺犯罪可能性並給予回饋。

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永豐銀行指出，若自主發現疑似重大或集團性金融犯罪，亦可直接通報臺北地檢署，以強化整體金融體系安全防護網。

此外，永豐銀行表示，上（5）月舉辦「2026年防詐交流座談會－防詐先豐」，邀集臺中地方檢察署、內政部警政署刑事警察局及銘傳大學等單位專家，產官學三方聚焦「科技防禦」與「情報聯防」，共同探討新型詐騙態樣與攔阻機制，持續扮演數位創新與科技防詐的業界領頭羊。

透過資訊共享，主動識詐並打造嚴密聯防網。對此，永豐銀行強調，今年也將加強AI（人工智慧）科技的應用，強化多元預警與即時攔阻機制，全面提升防詐能量。

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