晚5年買房 總價要多負擔逾400萬且買更小

5年前沒出手買房，現在恐要多付出逾400萬元代價。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕5年前沒出手買房，現在恐要多付出逾400萬元代價。房仲彙整聯徵中心房貸資訊，發現2025年第四季、35至40歲的購屋民眾平均購屋總價達1456萬元，對比5年前、2020年第四季同期、30至35歲的平均總價1022萬元，民眾晚5年買房要多負擔434萬元、5年總價加重幅度約42.47%。

根據聯徵中心統計數據，2020年第四季、30至35歲的房貸樣本數有7940件、平均購屋總價約1021.5萬元，平均可購買房屋坪數約43.6坪。

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疫情、通膨、造價飆漲 拉高購屋總價

但歷經疫情爆發推升的通膨，再加上因缺工、缺料推升的造價大幅上揚，都直接反映在購屋總價上，因此，可觀察到2025年第四季、35至40歲平均購屋總價加重至1455.8萬元，平均購買房屋坪數約41.1坪，信義房屋指出，以此數據來看，晚5年買房不但總價負擔加重，而且購買坪數也變小。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去5年股房呈現雙漲，有資產的族群享受到財富增值效益，還沒買房的民眾難免會感到焦慮。不過，過去績效不代表未來績效，尤其2024年9月央行祭出第七波選擇性信用管控後，全台房市就已進入盤整期。整體來說，北部房價相對穩定，中、南部過去房價飆漲區域就相對壓力較大。

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