JCB推赴日旅遊最強神器App 限額搶登10％回饋及eSIM半價

JCB推出專為赴日旅客打造的旅遊應用App，台灣成為全球首發市場，APP預計於6月下旬上線。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣旅客赴日旅遊人數不斷刷新紀錄，日本國際支付品牌 JCB今日宣布，推出專為赴日旅客打造的旅遊應用App「MyJapan+ by JCB」，更攜手KDDI・KDDI Digital Life、Payke推出eSIM半價、限額88,888名登記「最高10%現金回饋」，台灣成為全球首發市場，APP預計於6月下旬上線。

台灣赴日旅遊熱潮持續升溫，根據日本觀光廳「訪日外國人消費動向調查」，2025年訪日台灣旅客人次高達676萬，全年消費金額突破 1 兆 2000 億日圓。2026年第一季，根據日本觀光廳公布的「入境旅客消費動向調查」，台灣旅客更以 3884 億日圓（約新台幣772億元）消費金額、占整體 16.6% 的比例，躍升為訪日消費力全球第一，凸顯台灣旅客對日本旅遊市場驚人的消費動能。

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JCB台灣總經理森田亮分析，除了消費力驚人，台灣旅客的赴日旅遊型態也逐漸從「熱門景點踩點」轉向「深度地方體驗」。根據 JCB 彙整日本觀光廳相關調查資料分析，台灣旅客訪日回流率高達 84%，除了東京、大阪等熱門城市外，也越來越多旅客開始深入地方城市，追求在地文化、美食與特色體驗。

為了滿足旅客的需求，並提高赴日旅客使用JCB卡消費的比例，JCB推出整合優惠、支付、資訊與在地推薦功能的「MyJapan+ by JCB」，期望成為高度符合台灣旅客需求的新型旅遊工具。森田亮強調，希望讓JCB卡不再僅是「支付工具」，而是透過「MyJapan+ by JCB」成為串聯日本地方自治體、商家與海外旅客的重要旅遊平台，進一步帶動地方觀光與區域活化。

慶祝「MyJapan+ by JCB」APP上線，JCB整合 eSIM、智能商品掃碼及 GPS 智慧推薦等多元服務功能，祭出兩大限時獨家優惠，包括「eSIM 半價」與限額88,888名登記「最高 10% 現金回饋」，搶攻日益成長的旅遊商機，APP預計於6月下旬上線。

森田亮指出，全球赴日旅遊需求持續成長，JCB目前全球海外會員數逾3800萬、海外發卡銀行128家，全球加盟店資源達7200萬家，「MyJapan+ by JCB」推出後，第一階段聚焦台灣市場，以30萬下載數為主要目標，並透過行銷活動與使用者回饋機制，持續優化服務體驗，3年內進一步提升至百萬次下載目標。

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