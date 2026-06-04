輝達PC晶片上陣 研調估Arm架構AI筆電2029年滲透率達34.2％

輝達執行長黃仁勳攜手聯發科大舉跨入AI PC市場。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕根據TrendForce最新研究指出，目前AI筆電主要由英特爾（Intel）、超微（AMD）、蘋果（Apple）與高通（Qualcomm）推動，但市場仍缺乏能夠大規模展現裝置端AI運算價值，並形成明確使用者換機誘因的產品。隨著輝達（Nvidia）於Computex正式發表RTX Spark平台搭配N1與N1X處理器，AI筆電市場有望從目前以NPU功能展示為主的階段，進一步邁向以Agent與本地端模型運算為核心的新發展階段。

TrendForce表示，RTX Spark平台的意義不僅在於新增Windows on Arm陣營的重要成員，更首次將CUDA生態系延伸至Windows筆電市場，預估將快速提升AI筆電滲透率，由2025年的19.3%與2026年的37.5%提升至2029年的84.9%。

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N1/N1X處理器由Nvidia與聯發科（2454）合作推出，扮演開拓高階市場的關鍵。此架構整合了高效能Arm架構CPU、Blackwell架構GPU、CUDA生態系，並支援最高128GB Unified Memory配置，讓硬體效能與作業系統、專業軟體層面達到深度整合。

受惠於裝置端算力提升，文件搜尋、簡報製作、知識庫查詢、工作排程及部分AI Coding等應用，未來皆有機會直接於本地端完成，降低對雲端算力與Token消耗的依賴。隨著AI Agent逐步普及，PC角色也將由被動工具轉變為主動助理，帶動換機需求由硬體規格升級轉向應用價值升級，成為2027年後推動筆電市場成長的重要動能。

從AI筆電市場結構來看，目前AI筆電仍以Windows x86平台為主，其滲透率由2025年的6.8%至2026年提升至14.5%，預估2029年將占整體市場約50.7%。相較之下，Windows on Arm AI筆電雖然目前基期較低，但成長速度在Qualcomm與Nvidia陸續加入此陣營後將明顯加速，滲透率將由2025年的1.2%提升至2026年的3.2%，預期將於2029年進一步成長至11.5%，顯示Arm架構正逐步擴大在Windows筆電市場的影響力。

除了Windows on Arm的發展外，Apple M系列預計維持約17%左右的筆電市場占比，持續扮演Arm架構筆電的重要組成。另一方面，隨著Intel與AMD近年將資源逐步轉向AI筆電與高階商務機種，在Chromebook市場投入相對保守，也讓聯發科（MTK）在今年有機會透過AI Chromebook進一步擴大在Chromebook平台的滲透率。在Windows on Arm, Apple M與Chromebook系列共同帶動下，預估2029年Arm架構筆電滲透率將達34.2%。

TrendForce指出，在Nvidia RTX Spark平台（N1/N1X）、Qualcomm Snapdragon X以及未來更多 Arm架構晶片陸續進入市場下，Windows筆電市場將由過去以Intel與AMD雙強競爭，逐步轉向多架構、多平台並存的新局面。

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