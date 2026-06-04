電子紙變身移動媒體！元太車載顯示方案導入新北公車

元太發表創新的車載顯示解決方案，以「電子紙電動巴士」為場景，結合國產電動車輛技術、顯示器驅動 IC 設計與電子紙顯示技術的研發成果。（元太提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕全球電子紙大廠E lnk元太科技（8069）今日於COMPUTEX發表創新的車載顯示解決方案，以「電子紙電動巴士」為應用場景，結合國產電動車輛技術、顯示器驅動 IC 設計與電子紙顯示技術的研發成果，充分將電子紙運用在車內空間與車體外觀，讓交通運具同時成為創新的訊息傳遞媒介。目前該方案已實際導入新北市紅26公車路線營運。

此次車載顯示解決方案包含E Ink PrismTM打造的車體移動廣告看板、車後方向警示系統、針對車廂內部開發的7.3 吋E Ink Spectra 6 雙面式吊環廣告牌、25.3 吋E Ink Kaleido 3 互動式公車路線圖，以及中大尺寸的Spectra 6 電子紙廣告看板，滿足各表面與車內告示的顯示需求。

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元太總經理洪集茂感謝團隊的努力與台灣生態圈的夥伴支持、公部門的資源挹注，元太得以與夥伴共同開發出「國產車用電子紙驅動 IC」，建立關鍵零組件的自主能力，亦將不同的電子紙技術平台應用場景從定點、室內，成功延伸至移動、車身載具上。

經濟部產業發展署金機組陳全政副組長表示，綠色運輸與智慧顯示一直是我們相當重要的產業發展方向，本次在「產業升級創新平台輔導計畫」的推動下，聚焦電動巴士場域需求、導入超低功耗電子紙技術，期望打造具指標性的亮點解決方案，帶動台灣車用顯示產業價值創新。

金龍汽車董事長呂奇峯則表示，電子紙導入巴士不僅提升乘客資訊服務品質，更可透過即時更新、多語系顯示及廣告內容彈性切換，讓每輛巴士成為移動式資訊與媒體節點，創造新的商業模式。

元太指出，電子紙僅在畫面更新時耗電，具超低功耗優勢，可降低車載設備能源消耗並提升電動巴士續航力；同時取代傳統紙本與LCD看板，減少紙張與電力使用，兼顧營運效益與減碳目標。未來的資訊將不再侷限於螢幕，而是實現「表面即媒體」的概念。不論是車體、站體，甚至各類公共設施的表面，都有機會成為資訊傳遞的介面，持續為智慧交通與永續城市帶來全新樣貌。

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