仁寶量子AI導入生技醫療 打造新藥開發平台

仁寶將AI與量子運算技術延伸至智慧醫療、生技製藥等領域。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台北國際電腦展（Computex）持續聚焦人工智慧（AI）應用落地，仁寶（2324）今天表示，集團於量子科技與AI領域的研發初有成果，並攜手陽明交通大學、高雄醫學大學及國內藥廠打造生技AI平台，將AI運算能力導入新藥開發與智慧製造流程，瞄準生技醫療市場新商機，擴大AI布局版圖。

仁寶表示，集團近年積極發展AI伺服器與高效能運算技術，並結合學研機構及生技產業資源，建構從藥物設計、藥物篩選到智慧製造的生醫生態系。其中，「量子AI超算藥物開發應用」，透過量子模擬與GPU加速技術結合，藥物分子對接速度較傳統方法最高可提升3500倍，同時提高候選藥物篩選精準度，可望加速阿茲海默症等疾病新藥開發進程。

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在技術合作方面，仁寶與陽明交通大學藥物科學院合作建立AI抗體生成模型，利用生成式AI設計抗體序列，再透過蛋白質模型進行結構與專一性預測，並藉由實驗數據持續驗證，提高抗體開發效率。

此外，仁寶也整合模擬量子退火技術與混合量子運算平台，並與高雄醫學大學合作驗證，透過量子演算法搜尋最佳分子構型，再結合GPU加速運算，能夠從數百萬種可能的結合位點中快速找出藥物分子與蛋白質受體的最佳作用模式，縮短新藥研發時間。

除了研發端，仁寶也透過轉投資睿泉生技（Vernus AI）推動產業落地，藉由自主開發的ReAIX平台整合AI、量子計算及物理模擬技術，可針對小分子藥物、大分子藥物及細胞治療藥物等製程進行分析與模擬，協助藥廠優化生產流程。目前已與友華生技等國內外藥廠展開合作，期望藉由數位孿生技術縮短研發時程、降低生產成本，提升製藥產業效率。

仁寶強調，隨著AI從資料中心逐步走向各產業應用，公司持續深化AI伺服器布局的同時，也將AI與量子運算技術延伸至智慧醫療、生技製藥等領域，希望打造從運算基礎設施到垂直應用的一站式解決方案，掌握新一波AI產業成長機會。

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