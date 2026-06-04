助攻低碳轉型！一銀主辦榮成紙業50億元ESG聯貸

一銀統籌主辦榮成紙業50億元ESG聯貸。（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行統籌主辦榮成紙業5年期新台幣50億元聯貸案，於6月4日辦理簽約，認貸金額達60.5億元，超額認貸比率121％。

本案由一銀統籌主辦及擔任額度管理銀行，攜手元大銀行共同擔任擔保品管理銀行，並由土地銀行擔任共同主辦銀行，同時邀集合作金庫銀行、華南銀行、兆豐銀行、彰化銀行、農業金庫、台灣企銀及玉山銀行等10家金融機構參貸，認貸金額達60.5億元，超額認貸比率121％，最終簽約金額為50億元，充分顯示金融同業對該公司經營及未來發展深具信心。

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榮成紙業目前於大中華區建有4座低碳造紙廠、14座綠色包裝廠、29座廢紙回收環保站，集團低碳造紙總年產能420萬噸，位居亞洲前十大；綠色包裝總年產能15.6億平方公尺，此次聯貸資金將用於償還既有金融負債暨充實中期營運週轉金。

榮成紙業2026年營運表現亮眼，受惠於中國工紙市場供需結構改善、內需消費與電商物流需求回溫，以及公司持續推動產品組合優化、成本控管與庫存管理策略，帶動整體營運效率提升。

榮成紙業2026年4月合併營收達43.51億元，年增約7％，創近41個月新高；累計前4月合併營收突破151億元，年增5.68％，展現營運體質改善與獲利能力提升成果。

作為國內工紙最大廠，榮成紙業深耕造紙、水資源及能源三大領域，並建構出11項循環經濟模式，其工業用紙更達到99％以上廢紙回收再生製成。憑藉生產每噸紙僅0.69公噸碳排放的卓越低碳績效，榮成紙業不僅連續兩年入選全球「Carbon Clean 200」潔淨企業，更取得環境部減量額度碳權67756噸，持續在低碳轉型路徑上取得領先地位。

一銀積極拓展聯貸市場版圖，今年第一季在額度管理行（Bookrunner）及共同主辦行（MLA）取得雙料亞軍，推動ESG（環境、社會、公司治理）成果更備受各界肯定，母公司第一金控九度入選S&P Global永續年鑑成員，排名全球銀行業前5％，並連續八年蟬聯DJBIC道瓊領先指數中最高級之「世界指數」成分股，未來將持續擴大金融業在財務供應鏈的影響力，引領產業邁向2050淨零排放，攜手企業共同實踐永續目標，貫徹「領航新局‧永續共進」之經營願景。

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