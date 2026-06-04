不只見黃仁勳！SK集團崔泰源會晤魏哲家照片曝光了

SK集團會長崔泰源（左）會晤台積電董事長魏哲家。（圖取自SK海力士X帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕COMPUTEX盛會匯聚全球科技大咖，再度台灣再度成為全球焦點。南韓SK集團會長崔泰源1日先是現身輝達執行長黃仁勳在NVIDIA（輝達） GTC Taipei的主題演講，隨後會見台積電董事長魏哲家，SK海力士在社群平台指出，2人就下一代AI技術、高頻寬記憶體（HBM）和先進封裝技術交換意見，凸顯AI價值鏈各環節合作日益增長的重要性。

今年的COMPUTEX受到南韓產業界高度重視，此前三星電子會長李在鎔已在5月21日來台，拜會聯發科執行長蔡力行，震驚產業界，傳出李在鎔此行也低調拜訪其他台灣半導體大廠。

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SK集團會長崔泰源則在1日率領高層現身輝達執行長黃仁勳在NVIDIA（輝達） GTC Taipei的主題演講，2日則在Computex電腦展上發表講話，他表示，公司需要在台灣建立更多合作關係，而不僅僅是與全球最大的晶片代工製造商台積電合作，希望他的公司能夠成為輝達Vera Rubin系統的主要HBM供應商。

另外，崔泰源也拜會台積電董事長魏哲家，SK海力士在社群平台X上證實崔泰源在週三（3日）與魏哲家見面，雙方探討了下一代人工智慧技術、HBM和先進封裝技術，彰顯人工智慧價值鏈各環節合作日益增長的重要性。

對於南韓科技大廠陸續來台，台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真日前接受中央社訪問時表示，三星電子、SK海力士以及現代、LG等巨頭密集來台互動，反映出在當前HBM記憶體與AI晶片高度綑綁的趨勢下，台韓產業已從過去的絕對競爭，走向新型態的競合關係。

她分析，南韓大廠積極爭取與台灣IC設計大廠、系統代工廠以及台積電生態系的緊密串聯，目的在確保自家記憶體產品，能被完美整合進主流的AI伺服器架構中，避免在輝達引領的算力洪流中面臨邊緣化。

劉佩真說，這場跨國產業大咖的雙向奔赴，證明AI時代的競賽已不再單打獨鬥，而是全面升級為供應鏈效率、材料整合與算力平台間的跨國聯盟體系對決。

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