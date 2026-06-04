首例！台灣成為美國無人機 AUVSI首個境外認可評鑑機構

工研院宣布與美國無人產業協會（AUVSI）簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕工研院今（4）日舉辦「無人機評鑑機構啟動大會」，正式宣布與美國無人產業協會（AUVSI）簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約，成為AUVSI於臺灣的第三方認可評鑑機構，並成為美國「綠色無人機系統（Green UAS）」，使臺灣成為美國境外第一個認可評鑑機構，協助臺灣業者取得認證，打入美國市場，進而拓展國際市場。

經濟部次長何晉滄指出，提升無人機產業的國際競爭力，並建立起安全、完整的產業生態系，經濟部正從四大發展面向來推進，其中， 行政院已經在去年核定「無人機產業發展基礎行動計畫」，自 2025 年到 2030 年，將投入近442 億元，全面強化飛控、通訊交易、邊緣運算等核心模組的研發能量。

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何晉滄說，關鍵技術完全掌握在我們自己的手中，這是政府對無人機產業長期承諾的具體展現。此外，也建立實驗場域，加速落地驗證： 培育跨界人才，突破發展瓶頸： 鏈結國際夥伴，深化民主夥伴供應鏈，更透過「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，持續與美國、日本、歐盟深化政府與企業的合作架構，積極來擴大民主供應鏈夥伴關係。

何晉滄指出，今日啟動無人機評鑑機構，顯得意義非凡，這項評鑑機制不僅是技術的驗證，更是台灣向世界宣告，台灣有能力，更有標準，能成為全球供應鏈中，最值得信賴的合作夥伴。

今日啟動大會邀集政府、國際組織及產業代表共同參與，包括經濟部次長何晉滄、經濟部產業發展署署長邱求慧、美國在臺協會處長谷立言、AUVSI執行長Michael Robbins、工研院董事長吳政忠、工研院院長張培仁、漢翔航空董事長曹進平；另有無人機外交小組、無人機大聯盟、台灣智慧機器人與自動化協會、雷虎科技、亞洲航空、神耀科技與中光電等產官研代表共同出席。

工研院指出，Green UAS制度為美國近年推動的重要無人機供應鏈驗證機制，著重產品資安、供應鏈透明度與可信任度，已逐步成為國際市場的重要門檻與合作標準。今年1月AUVSI與工研院已於美國華盛頓特區簽署合作協議，專職網路安全測試和技術評估，擴大在臺灣的滲透測試支援，由授權資安人員實際嘗試入侵系統，識別資安漏洞。

吳政忠表示，此次正式啟動Green UAS無人機評鑑機構，是臺灣無人機產業走向全球可信賴供應鏈的關鍵起點。工研院取得美國AUVSI的Green UAS授權評鑑資格，將以「在地驗證、接軌國際」為核心，協助國內業者在國內依循美國標準完成資安評鑑，縮短進入國際市場時程。此授權評鑑機制將為產業帶來三大價值，包括協助業者接軌國際標準、強化可信供應鏈韌性，以及帶動技術升級，促使業者系統性地強化資安能力與產品品質，讓全世界看見臺灣無人機「可信、可靠、可合作」的實力。

今日活動中，工研院也與漢翔簽署Green UAS測試合作備忘錄（MOU），由工研院機械與機電系統研究所所長張禎元與漢翔董事長曹進平代表簽署，正式啟動雙方於Green UAS測試驗證合作。

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