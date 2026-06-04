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永擎拿下587台B200大單 助攻建設泰國AI資料中心

2026/06/04 14:57

永擎攜手日本上市公司Data Section達成戰略合作。（永擎提供）永擎攜手日本上市公司Data Section達成戰略合作。（永擎提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器廠永擎（7711）今天表示，公司攜手日本上市公司Data Section達成戰略合作，永擎售出587台搭載輝達（NVIDIA）Blackwell架構B200 GPU的AI伺服器，合計搭載4696顆圖形處理器（GPU），將部署於泰國曼谷近郊AI資料中心，作為美國大型企業專屬算力平台。

Data Section此次向永擎採購的設備是搭載輝達 B200 GPU的高效能伺服器，共計587台、4696顆圖形處理器，未來將建置於泰國AI資料中心，供美國客戶執行高階人工智慧運算任務。由於相關客戶對運算效能與設備規格要求極高，Data Section最終選擇永擎作為合作夥伴，並藉此強化雙方在AI基礎設施領域的合作關係。

Data Section表示，隨著泰國政府推動「Thailand 4.0」及AI國家戰略，東南亞市場對高效能AI算力的需求快速攀升，公司正積極打造新一代AI基礎設施。此次藉由永擎大規模導入B200伺服器，將大幅提升資料中心運算能力，協助因應生成式AI、模型訓練及推論需求成長，同時支援泰國推動主權AI（Sovereign AI）與數位轉型發展。

Data Section提到，全球AI熱潮帶動高階GPU伺服器供不應求，而永擎具備高密度伺服器設計、散熱管理及供應鏈整合能力，可協助客戶穩定取得B200伺服器資源，降低設備交期風險。透過此次合作，雙方除擴大AI資料中心部署規模外，也將進一步提升運算效率與能源使用效益。

Data Section強調，未來將持續攜手永擎等國際夥伴，強化日本、澳洲及東南亞地區AI算力布局，搶攻全球AI基礎建設商機，並鞏固亞太區AI運算資源供應樞紐地位。

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