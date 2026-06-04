新青安2.0擬排富又排老、額度再上調？行政院曝最新進度

青安貸款政策即將於7月底屆滿，對此，行政院發發言人李慧芝今（4）日在院會後記者會表示，目前仍在跨部會討論中。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕新青安貸款政策即將於7月底屆滿，外傳針對婚育家庭的最高貸款額度從現行1000萬元提高至1500萬元，另新增年收入200萬元排富條款與房屋總價限制。對此行政院發發言人李慧芝今（4）日在院會後記者會表示，目前仍在跨部會討論中，相關部會都有提出蠻多建議與看法，現仍研議跟統整的階段，也尚未正式提案至行政院，方案確定後會適時來跟國人做報告。

新青安貸款將於7月底屆期，財經部會已向政院報告初步方向，媒體報導，新青安2.0利息補貼，將研議逐年退場，且只要是青安貸款都適用。另為使政策資源更精準對焦，新青安將新增三大緊箍咒，包含婚育家庭額度增至1500萬元，年收入限定200萬元以上不能申貸，房屋總價設定上限，此外，超過50歲也不能申請。

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對此，行政院發言人李慧芝表示，新青安在跨部會的會議討論當中，相關部會都有提出蠻多的建議跟看法，目前還在研議跟統整的階段，方案確定後會適時來跟國人做報告。

對於相關方案是否已報到行政院？李慧芝補充，相關部會到行政院進行會議，行政院也參與跨部會討論，但尚未有正式的提案提報至行政院。

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