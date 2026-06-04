韓股太瘋 ! 散戶借錢買股 韓官方罕見示警「這件事」

南韓財長示警散戶借錢炒股的風險。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕韓元跌至近2個月低點、南韓股市則持續創高，特別是「舉債投資」已成為南韓股市的主要風險之一。南韓財政部長具潤哲（Koo Yun-cheol）罕見對市場發出警訊，表示政府必要時將立即採取措施穩定匯市，同時密切關注股市與債市風險，防範高槓桿交易造成市場波動。

根據《路透》報導，具潤哲（Koo Yun-cheol）的這番表態，正值韓元承受明顯貶值壓力之際。受中東局勢升溫、美國與伊朗衝突風險增加，以及能源價格上漲影響，韓元在週四盤中一度跌至1530.8韓元兌1美元，創近2個月新低。

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雖然南韓財長在發言後，韓元跌幅有所收斂，但韓元兌美元已連續12個交易日貶破1500韓元兌1美元的心理關卡，顯示市場對外部風險仍保持高度戒備。外界認為，這是南韓官方近期最明確的一次匯市干預警告，也反映當局對資金流向與金融市場風險的警覺正在升高。

分析人士指出，南韓屬於高度依賴能源進口的經濟體，國際油價上漲往往直接衝擊貿易條件與通膨表現。近期中東局勢惡化，使市場擔憂能源成本攀升將進一步壓縮企業獲利空間，也增加韓元匯率波動風險。

除了匯率問題之外，南韓政府也開始關注股市過熱現象。

受AI熱潮帶動，韓股大幅上漲，三星電子與SK海力士等半導體龍頭成為資金追逐焦點。韓國綜合股價指數（KOSPI）今年以來累計漲幅約100%，南韓上市公司總市值也飆升至約 5.04 兆美元，晉升全球第六大股票市場。但在南韓股市持續創高的同時，槓桿資金也快速膨脹。

南韓市場乘勝追擊這波浪潮，於5月底在韓國交易所（KRX）首度發行掛鉤「2倍做多SK海力士」，上市僅兩天便狂吸超過20億美元（約新台幣631.1億元）資金，成為全球規模最大的單一個股槓桿ETF。

分析師指出，這折射出投資者對全球AI及存儲晶片主題的高度集中，而押注AI存儲晶片正成爲這場槓桿狂潮的核心引擎。

根據南韓金融監督院統計顯示，截至今年第一季，韓國前十大券商融資融券餘額已接近36兆韓元（約新台幣7397億元），創下近20年新高，較一年前幾乎翻倍。其中，50歲以上投資人的融資餘額占比超過6成，而60歲以上族群的融資規模更在一年內增加近3倍。

市場投機氣氛也持續升溫。數據顯示，今年第一季南韓18歲以下未成年投資人的新開戶數量較去年同期暴增近10倍，反映散戶參與程度正快速提高，「舉債投資」已成為南韓股市的主要風險因子。

分析人士認為，南韓官方此次同步關注韓元走勢與槓桿資金風險，顯示政策制定者已開始擔憂匯率貶值、AI概念股狂熱與融資交易快速擴張形成共振效應。一旦外部環境惡化或半導體產業出現修正，高度集中的市場結構恐使波動進一步放大。

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