韋德齊訪台 葉俊顯公布5000萬歐元捷克加碼方案

國發會主委葉俊顯今宣布「中東歐投資基金之捷克加碼方案」。（記者王藝菘攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）今（4日）率團拜訪經濟部，國發會主委葉俊顯今宣布「中東歐投資基金之捷克加碼方案」，在既有資金架構下，額外匡列5000萬歐元，用於促進台捷雙向合作與技術交流。

經濟部長龔明鑫指出，台灣在2022年成立了2億美元「中東歐投資基金」與10億美元的融資基金，目前投資案件中以捷克最多。

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葉俊顯指出，從最新經貿數據、投資案例可見，台捷鏈結比過去更加緊密，並逐步轉換為具體成效，為進一步促進雙方實質成效，因此國發會與經濟部合作，在既有中東歐投資資金架構下額外匡列5000萬歐元，推動「中東歐投資基金之捷克加碼方案」。

葉俊顯續說，5000萬歐元捷克加碼方案將用於投資有意進入捷克市場的台灣企業、進入台灣市場的捷克企業，以及台捷雙方合作企業，希望透過這筆資金將台捷友好關係，轉化為更具體的雙向投資與技術交流。

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