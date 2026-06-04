自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

韋德齊訪台 葉俊顯公布5000萬歐元捷克加碼方案

2026/06/04 14:39

國發會主委葉俊顯今宣布「中東歐投資基金之捷克加碼方案」。（記者王藝菘攝）國發會主委葉俊顯今宣布「中東歐投資基金之捷克加碼方案」。（記者王藝菘攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）今（4日）率團拜訪經濟部，國發會主委葉俊顯今宣布「中東歐投資基金之捷克加碼方案」，在既有資金架構下，額外匡列5000萬歐元，用於促進台捷雙向合作與技術交流。

經濟部長龔明鑫指出，台灣在2022年成立了2億美元「中東歐投資基金」與10億美元的融資基金，目前投資案件中以捷克最多。

葉俊顯指出，從最新經貿數據、投資案例可見，台捷鏈結比過去更加緊密，並逐步轉換為具體成效，為進一步促進雙方實質成效，因此國發會與經濟部合作，在既有中東歐投資資金架構下額外匡列5000萬歐元，推動「中東歐投資基金之捷克加碼方案」。

葉俊顯續說，5000萬歐元捷克加碼方案將用於投資有意進入捷克市場的台灣企業、進入台灣市場的捷克企業，以及台捷雙方合作企業，希望透過這筆資金將台捷友好關係，轉化為更具體的雙向投資與技術交流。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財