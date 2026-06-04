Audi Q3入手價200萬有找 搶攻豪華中型休旅車市場

台灣奧迪引進全新第三代Audi Q3 車系，搶食豪華中型都會休旅市場。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣奧迪引進全新第三代Audi Q3 車系，同步引進Audi Q3 SUV與Q3 Sportback雙車型，搭配TFSI 110 kW與TFSI quattro 150 kW 動力編成，正式售價191萬元起，搶食豪華中型都會休旅市場。

Audi Q3為品牌Ａ級距休旅車戰略成員，自首代問世以來，成為不少消費者入手奧迪豪華車的第一台車，累積全球已有超過250 萬名車主。

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第三代Audi Q3採用更具張力的設計語彙，雙車型設定提供不同風格選擇，Q3 SUV 強調機能與空間表現，適合日常多元使用情境；Q3 Sportback 則以流線斜背設計展現俐落跑格，滿足消費者對個性化外觀的需求。

同時導入品牌最新「Digital Stage 數位虛擬座艙」座艙架構，整合11.9吋Audi virtual cockpit plus 數位儀表與12.8吋中央 MMI 觸控螢幕，支援Audi智慧型手機介面（ Apple CarPlay、Android Auto） 與多元應用程式下載。

第三代Audi Q3並提供兩款動力選擇，滿足不同駕駛需求。TFSI 110 kW 車型搭載 1.5 升渦輪增壓引擎與 48V MHEV 複合式油電系統，帶來平順且高效的動力輸出，適合日常都會通勤使用。

TFSI quattro 150 kW 車型則結合 quattro 智慧型四輪傳動系統，提供沉穩的操控表現與充沛動力輸出，能從容應對多變路況。底盤設定上採用跑車化轉向系統，增加過彎轉向的精準度。

同時，首次導入電子阻尼控制懸吊系統可供消費者選配，可依路況與駕駛模式即時調整阻尼設定，在車身支撐性與乘坐舒適性之間取得更細緻的平衡。搭配 Audi drive select 可程式車身動態系統，駕駛可依不同情境切換車輛特性，提升駕馭質感。

更首次導入「智慧停車記憶學習」與「倒車輔助」功能，停車學習功能最多可儲存五組常用路徑，讓日常停車更輕鬆省力；倒車輔助功能可自動記憶最長 50 公尺行駛軌跡，於需要時輔助沿原路徑倒車返回起點，降低狹窄或複雜路況下的駕駛負擔。

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