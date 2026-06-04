女粉狂追簽名塞日幣！黃仁勳罕動怒「死亡凝視」回嗆：妳太麻煩了

一向親民的黃仁勳面對粉絲狂塞鈔票要簽名，忍不住死亡凝視對方並開嗆。（@smallbighead_tw/Threads授權提供）

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風訪台出席台北國際電腦展（Computex）活動，所到之處皆被大批粉絲包圍。有網友直擊一名女性粉絲行徑誇張，不僅一路瘋狂尾隨，還不斷將鈔票硬塞到黃仁勳面前索取簽名。此舉讓黃仁勳忍不住兩度回頭，甚至當場停下腳步、面露不悅地「死亡凝視」對方數秒，最後無奈用英文開嗆：「You’re too much trouble（妳太麻煩了）」，瞬間引發全網熱烈討論。

原PO昨（3）日在Threads分享這段影片，並直呼：「世界上能讓我爸回頭兩次加上死亡凝視三秒鐘的人應該也不多了？」原PO補充透露，該名大姐在現場站了很久，期間曾聽到她說中文與日文，手上拿來要簽名的則是日幣。

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原PO當時與朋友站在紅龍柱第一排，該名女子原本在後方，卻在5分鐘內不斷試圖側身、用腳卡位，期間甚至踢到原PO的腳，雖然口頭用中文說了不好意思，但隨後仍繼續硬擠到旁邊，追星行徑相當激進。

畫面曝光後，大批網友紛紛譴責該名女子的行為：「能惹毛他也是不簡單」、「COMPUTEX能有今天真的是多少人努力多年的結晶，結果被拿來當明星見面會，有夠可悲」、「有夠丟臉，頂尖盛會混了一堆沒品的人進場」、「沒品到直接塞帽子，被Jensen搖頭拒絕」、「哇！這個大姐很厲害欸，到底怎麼能夠一直追上老黃，剛看覺得莫名眼熟，原來她也是那個在鴻海攤位要過老黃簽名的人」、「網路上準備流出一堆黃仁勳親筆簽名的東西了」、「不像台灣，女生的英文口音不像台灣英文腔」

雖然黃仁勳一向以親民著稱，但不少人也呼籲保持尊重與社交距離，「拜託不要覺得黃爸親民就開始隨便」、「請向我的父親表達尊重」、「小朋友，帽子直接壓在人家手上是沒禮貌的哦！千萬不要學，保持社交距離，才有禮貌」、「前三秒給帽子的有夠沒教家教，直接放在他身上是怎樣，黃爸爸感覺也整個問號，拜託不要這麼多傻X、沙X覺得黃爸親民就開始隨便」。

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