鴻海劉揚偉會見南韓SK崔泰源 深化AI領域合作機會

鴻海發言體系今天表示，董事長劉揚偉昨日抽空會見韓國SK集團會長崔泰源，雙方針對全球AI產業發展進行探討。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）發言體系今天表示，董事長劉揚偉昨日抽空會見南韓SK集團（KRX：000660）會長崔泰源，雙方針對全球AI產業發展進行探討，包括AI伺服器、AI資料中心及能源解決方案等領域的合作，以深化新世代AI基礎設施的競爭力。

面對全球AI產業的崛起，市場對高效能運算（HPC）與AI基礎設施需求持續攀升，建構完整且高效率的AI生態系，已成為推動產業創新與加速AI應用落地的重要關鍵。劉揚偉與崔泰源針對亞洲地區大型AI資料中心建設、市場需求趨勢及產業合作模式交換意見。

請繼續往下閱讀...

鴻海表示，集團將發揮在AI伺服器垂直整合、機櫃級系統整合、先進散熱技術及AI資料中心解決方案優勢，攜手合作夥伴共同推動新世代AI基礎設施的發展。同時，SK集團正加速開發建構 AI 時代核心基礎設施所需的關鍵技術。未來，SK 將持續透過下一代 AI 記憶體技術創新，進一步強化其在全球市場的技術競爭力。

此外，雙方亦針對機器人、能源管理與電池技術等領域進行交流，鴻海期待結合SK集團在能源與關鍵技術領域的深厚基礎，與旗下在全球製造、系統整合與 AI 應用場域優勢，共同探索未來更多的合作機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法