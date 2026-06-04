傍晚開冷氣電費翻倍？每度6元、8元時間電價瘋傳 台電揭密

台電統計，全台使用時間電價用戶僅1.7%，超過98%還是使用六段式累進費率，帳單是根據總用電量收費，與用電時段無關。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕住宅夏月電價6月啟動，不過，網路瘋傳時間電價，每度電的費率高達6元甚至8元，嚇壞民眾不敢開冷氣。但台電統計，全台使用時間電價用戶僅1.7%，超過98%還是使用六段式累進費率，帳單是根據總用電量收費，與用電時段無關。

有民眾陸續收到三段式時間帶電價費率表，但因表列尖峰費率每度6元到8元，嚇壞民眾。一名家住高雄地區的黃姓民眾說，收到時間電價表，回想使用冷氣時間，和妻子都被6元、8元費率嚇到，不過該民眾住家其實是使用六段式累進費率。

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網路瘋傳的表格，費率錯誤百出，民眾可在台電官網查詢住家兩段式、三段式電價費率，但實際真正使用時間電價的用戶比例相當少。

根據台電統計，截至2025年底，全台住商用戶為1503萬戶，已有10.5萬戶住宅、15.1萬戶小商店採用時間電價，合計共25.6萬戶，使用比例才1.7%。

目前全台有超過98%住商用戶都是採用一般常見的六段式「累進費率」，也就是電費帳單是根據整體的用電量來計費，與用電時段毫無關聯。

民眾看到網路瘋傳表格，可先想是否有選用「時間電價」，再進一步檢視費率是否正確。

至於選用時間電價的用戶少、比例低，但其用電量可觀。台電統計，去年住宅整體用電量約509億度，選用時間電價戶數用電約20億度；小商店用電量約187億度，選用時間電戶數用電近88億度。以住商整體用戶來看，選擇時間電價比例1.7%，但用電量就達15%。

台電也建議，民眾用電規模較大，例如每個月用電量超過800度的用戶，就可評估選用時間電價。

夏月電價6月實施，網路瘋傳時間電價，時段、費率均錯。（取自網路）

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