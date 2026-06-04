鴻海攜手英特爾簽署MoU 鎖定AI機櫃、邊緣與實體應用

鴻海董事長劉揚偉（左起）攜手英特爾執行長陳立武簽署戰略合作備忘錄。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉今日與英特爾（Intel）執行長陳立武會面，雙方簽署戰略合作備忘錄（MoU），正式建立策略夥伴關係，結合英特爾在處理器、矽光子與軟體生態系的技術優勢，以及鴻海在全球製造、系統整合與AI資料中心部署能力，共同推動AI機櫃、邊緣AI（Edge AI）與實體AI（Physical AI）等次世代平台發展，佈局機器人、智慧製造、智慧城市與車用等應用市場。

鴻海看好隨著AI產業從大型模型訓練逐步走向實體世界應用，實體AI成為科技產業最新競逐焦點，董事長劉揚偉表示，AI正快速重塑全球產業與社會運作模式，集團憑藉「3+3+3」策略，積極布局AI、半導體與次世代通訊等核心技術，並推進智慧製造、智慧電動車與智慧城市三大平台發展。

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劉揚偉說，鴻海此次與英特爾合作，將整合雙方在運算平台、系統整合及全球供應鏈的優勢，共同打造新世代AI基礎設施，共建邊緣AI與實體 AI生態系，加速AI應用落地。

英特爾執行長陳立武則說，AI正在快速成長，尤其大規模推論與代理式AI（Agentic AI）工作負載興起，正重新定義現代運算架構需求。未來AI發展不僅仰賴新一代晶片設計，更需要機櫃級系統、邊緣AI及實體 AI的部署能力支援，英特爾與鴻海將共同推進端到端平台發展，擴大AI技術在全球市場的影響力。

根據合作內容，雙方將優先鎖定AI機櫃（AI Rack）基礎設施市場，共同探索開發與商業化機櫃級AI解決方案，涵蓋以英特爾Xeon處理器為核心的機櫃與AI加速器架構，同時推進高速互連、液冷散熱、系統監測及資料中心擴充等關鍵技術，提升AI資料中心效能與能源效率。

雙方也將共同定義下一代邊緣AI與實體 AI平台架構，布局代理式 AI、終端智慧與機器人等應用方向，進一步推動智慧工廠、智慧城市、車用與機器人等多元場域落地。同時探索客製化ASIC（特殊應用晶片）、SoC（系統單晶片）及系統整合等設計服務合作機會，結合英特爾晶片技術與鴻海設計製造服務能力，進一步拓展全球AI市場商機。

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