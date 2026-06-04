美擬對我加徵10％關稅 行政院：將限制輸入強迫勞動貨品

美方也點名台灣並未禁止強迫勞動產品進口，對此，行政院發言人李慧芝今（4）日在院會後記者會表示，勞動部、經濟部將建立跨部會審議機制，決議後將按照貿易法作為管制法源，限制輸入強迫勞動貨品。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美方針對60國公布「強迫勞動301調查報告」，其中我國被加徵10%關稅，美方也點名台灣未禁止強迫勞動產品進口，對此，行政院發言人李慧芝今（4）日在院會後記者會強調，勞動部、經濟部將建立跨部會審議機制，將按照貿易法作為管制法源，限制輸入強迫勞動貨品。

李慧芝表示，美方自3月12日展開301調查，政府積極與美方溝通，包括提交書面意見、公聽會後補充說明，以及透過雙邊諮商機制持續交換意見。政府也向美方強調，未來相關部會將依「貿易法」，待跨部會審定程序討論決議後將限制輸入強迫勞動貨品，符合國際供應鏈符合人權、韌性與永續治理。

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李慧芝指出，由於美方肯認台灣的具體承諾，將我國列為適用較低稅率的14國之中，比日韓還要低；勞動部稍早已說明，我方高度重視國際社會和供應鏈對強迫供應風險與防範，也因此勞動部、經濟部將建立跨部會審議機制，決議後將按照貿易法作為管制法源，限制輸入強迫勞動貨品。

李慧芝說，台灣是已與美方完成協議的國家，為維護ART爭取的最佳待遇與相對優勢，我方將持續與美方密切溝通，全力鞏固我國國家利益及產業利益。

行政院經貿辦執行秘書徐崇欽補充，為提升我國產業國際競爭力與國際信任度，政府持續協助企業預防強迫勞動風險。具體措施包括，，2月13日發布「企業防治強迫勞動指引」，輔導產業依循國際規範招募及管理移工，4月9日已將「就業服務法修法」草案送至立法院審議，全面嚴禁留置勞工身分證件與扣留勞工財物，未來會持續精進雇主直接聘僱勞工，優惠仲介評價制度，提升外籍遠洋船員的勞動保障等。

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