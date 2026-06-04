台捷友好！龔明鑫：中東歐投資以捷克最多

經濟部長龔明鑫（右）表示，多家台廠已在捷克設立AI伺服器據點，台廠非常樂於與捷克合作參與歐盟的AI超級工廠（Gigafactory）相關計畫。（記者王藝菘攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）繼疫情訪台發表「我是台灣人」演說後，近期再率團訪台，韋德齊今（4日）率團拜訪經濟部，經濟部長龔明鑫表示，台灣在2022年也成立了2億美元「中東歐投資基金」與10億美元的融資基金，目前投資案件中以捷克最多，另鴻海等台廠都在捷克設立AI伺服器據點，針對未來參與歐盟的AI超級工廠（Gigafactory）相關計畫，台廠也非常樂於與捷克合作。

談及台捷產業合作，龔明鑫指出，金融方面，台灣的輸出入銀行、合作金庫也在韋德齊的協助下，很快地成立了辦事處，投資合作方面，經濟部2024年也在布拉格設立了「台灣貿易與投資中心」，可為赴捷克投資貿易的台商提供許多協助與服務。此外，台灣2022年也成立了2億美元「中東歐投資基金」與10億美元的融資基金，目前投資案件中以捷克最多。

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龔明鑫表示，各界也關切半導體與AI的產業合作面向，半導體已有成果，例如振生半導體參與捷克第二大城布爾諾（Brno）的先進晶片研究設計中心計畫，也在捷克設立據點投入先進晶片設計，此外，半導體化學品物流公司台廠愛豐通運也在上月20日在捷克開幕，顯示台灣在捷克所佈建的半導體供應鏈已慢慢有了雛形，希望未來持續來強化。AI方面，包括鴻海等台廠都在捷克設立AI伺服器據點，針對未來參與歐盟的AI超級工廠（Gigafactory）相關計畫，台廠也非常樂於與捷克合作。

龔明鑫續說，除上述之外，無人機合作上，捷克已經是台灣在中東歐最大的合作夥伴，捷克也是台灣第一大的出口市場，智慧城市合作上，台灣3月舉行的智慧城市展，也有來自捷克的43位政府與民間代表共同交流。人才交流方面，台捷雙方教育單位推動交流，很多捷克學生透過相關計畫與機制來台灣進修。

最後，龔明鑫強調，未來全球供應鏈加速重組的趨勢下，台灣與捷克共享自由民主與信任的價值，台捷一定會成為彼此最好、最堅實的夥伴。

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