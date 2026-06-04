大研生醫*董事長林東慶：台灣與海外並進 今年營運樂觀

保健食品大廠大研生醫*（7780）今天召開股東會，大研生醫*董事長林東慶（右2）、尚凡董事長舒雨凡（左2）、總經理林志銘（左1）、財務長張立（右1）4位共同創辦人連袂出席。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕保健食品大廠大研生醫*（7780）今天召開股東會，大研生醫*董事長林東慶表示，今年台灣預計推出10支新產品維持成長動能，海外市場鎖定日本和澳洲市場，並積極尋找併購標的，預估今年營運可望再創新高。

林東慶表示，今年大研生醫*最大的營運成長動能仍在台灣市場，公司已針對痛風族群需求推出「化晶解風鰹魚酸櫻桃膠囊」、調理胃食道逆流的「健好衛高麗菜精乳酸菌粉包」等新品，多元拓展分眾健康市場。

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既有熱銷的明星商品將開發不同的食用型式或口味，滿足消費者多元需求，像是葉黃素已推出葉黃素機能凍、魚油則會針對兒童或銀髮族需求，分別推出魚油軟糖和薑黃魚油等，創造營運成長動能。

海外市場初期將以日本和澳洲市場為主，目前有6~7支掛上大研生醫品牌的產品在日本銷售，並針對日本市場在地化調整，研發推出大研NMN 20070 Q10抗老膠囊，目前產品在各領域銷量都拿下前3名。

澳洲市場目前啟動前期準備，規劃結合Amazon跨境平台與當地電商渠道打入澳洲保健食品市場，同時在打造大健康平台的經營理念下，公司已備妥14億資金將在澳洲打造養生村，目前仍在前期規劃作業中。

大研生醫*去年營收達18.95億元，其中台灣營收比重高占98.52%、日本市場占0.6%、美國市場占0.27%、其它海外市場占0.61%。

今年前4月累計營收達6.36億元，年增39.06%；第一季每股盈餘0.13元，較去年同期衰退，主要是去年同期業外認列一筆補償金。

林東慶表示，受惠於台灣市場穩健擴張、新品策略發酵，以及國際市場布局同步推進，今年營運可望維持雙位數成長，再創新高。

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