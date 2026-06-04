不是特斯拉！《消費者報告》點名2026年值得推薦豪華電動車只有這3款。（業者提供，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著全球車走向純電時代，豪華電動車不僅要拼科技，更要拼極致的內裝與駕馭靈魂，在這領域，特斯拉和奧迪無疑會成為人們關注的焦點，然而《消費者報告》（CR）最新推薦的車款，跌破眾人眼鏡，在豪華純電轎車（不含SUV）領域中，只有2026年BMWi5、BMWi4和2026年式保時捷Taycan這3款車奪下象徵最高榮譽的「推薦標章」。

《BGR》報導，為了維持絕對的獨立與客觀，CR堅持「自費買車測試」，每輛車都必須通過超過50項硬核考驗、累積行駛達2000英里（約3220公里），而最終脫穎而出的是2026年BMWi5、BMWi4和2026年式保時捷Taycan這3款車。

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報導指出，獲得《消費者報告》推薦的3款豪華電動車在所有測試項目中都表現出色，包括道路測試性能、可靠性和車主滿意度。其中，這些電動車在競爭中脫穎而出的1個顯著優勢是其相對較高的預測可靠性評分。

BMW的兩款車型在《消費者報告》測試的所有車輛中可靠性評分最高，這並不令人意外，因為這家德國汽車製造商曾被《What Car?》雜誌評為最可靠的電動車品牌。

根據《消費者報告》，BMW和保時捷在道路測試得分方面也位列前5，但這種讚譽遠不止於《消費者報告》。《Car and Driver》雜誌對2026年保時捷Taycan、2026BMWi4和2026 BMW i5印象深刻，分別給予它們10/10、9.5/10和9/10的整體評分。

此外，BMW車型還入選了續航里程超過官方標稱值的電動車行列，而保時捷Taycan則是兩次被《Motor Trend》雜誌評為年度最佳性能電動車。

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