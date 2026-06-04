龔明鑫自曝韋德齊送「我這輩子最好的禮物」 還有1物美味終身難忘

捷克參議長韋德齊（中）今拜訪經濟部。（記者王藝菘攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台捷友誼堅定，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）繼疫情訪台發表「我是台灣人」演說後，近期再率團訪台，韋德齊今（4日）率團拜訪經濟部，經濟部長龔明鑫表示，韋德齊2020年訪台後隔年，他也率團赴捷克拜訪韋德齊，並獲得「這輩子最好的禮物」，就是由韋德齊致贈、印有「我是台灣人」的T恤，另外韋德齊所介紹的捷克白葡萄酒、啤酒好喝得讓他終身難忘。

龔明鑫致詞表示，非常歡迎韋德齊與捷克代表團再次訪台，回顧2020年韋德齊率領有史以來最大規模的代表團並發表演說，對時值疫情期間的台灣人是非常溫暖的記憶，當時他是國發會主委，隔年他也率領66人訪問團赴捷克，推進台灣與捷克間的堅定友誼，猶記當時韋德齊贈予他一件印有「我是台灣人」的T恤，是「我這輩子最好的禮物」，至今他與韋德齊仍延續友誼。

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龔明鑫續說，韋德齊在布拉格接待台灣代表團，期間韋德齊介紹了捷克很好喝的白葡萄酒與啤酒，令他終身難忘。這次有機會有機會接待韋德齊，也讓他備感榮幸與喜悅。

龔明鑫表示，捷克一直是台灣在中東歐非常重要且信任的夥伴，台灣與捷克在航空直航、經貿、教育、半導體領域的合作都一步步展現具體成果，猶記2021年赴捷克拜訪時，韋德齊就提出台捷直航的願望，隔年就實現如此願望，當時沒搭到第一班飛機，因為航班已滿，未來星宇航空納入台捷直航航線，將來每一天都會有直航航班，台捷友誼交流可以更進一步強化。

龔明鑫今日接待韋德齊代表團，也為在座代表團來賓介紹了台灣的乖乖與珍珠奶茶，乖乖是台灣發展科技產業很重要的物品，「有了乖乖以後，所有的發展與機台都會很順利、很暢旺」。現場氣氛輕鬆愉快，在場來賓與捷克翻譯聽到乖乖趣聞後也莞爾一笑。

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