信仰鬆動！比特幣長抱族也開始賣幣

隨著比特幣價格創下新低，比特幣最堅定的長期持有者也開始轉向賣出。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕加密貨幣市場持續面臨強烈的資金外流與拋售壓力，比特幣（BTC）近價格一路走低，關鍵支撐接連失守，今（4日）甚至一度跌穿6.2萬美元，創今年2月新低。《CNBC》報導，隨著比特幣價格創下新低，過去被視為最堅定的長期持有者也開始轉向賣出。

根據Compass Point的分析，比特幣市場近期出現一個值得關注的轉變，就是持有超過155天的長期持有者（long-term holders）在今年2月至4月期間大多沒有太大動作，但近期幾週開始轉為賣方。

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Compass Point分析師恩格爾（Ed Engel）在週二（2日）出具的報告指出，在過去2天內，比特幣最堅定的持有者已經拋售了價值約24億美元（約新台幣756.18億元）的比特幣，稱「這對比特幣的供需平衡產生了重大影響」。

恩格爾還指出，過去30天內賣出的比特幣中，有26%來自於當初在9萬美元（約新台幣283.57萬元）以上買入的投資者。這群高位買家過去在市場下跌期間仍相對堅持持有，但隨著價格接近本輪週期低點，近期開始出現認賠出場的情況。恩格爾稱，高位買家「投降」（capitulation）在晚期熊市中相當常見，這也讓他更有信心認為，比特幣熊市可能已進入後期階段。

報導指出，在地緣政治不確定性（包括伊朗局勢相關風險）持續的背景下，比特幣仍難以重返2025年10月創下的逾12.6萬美元（約新台幣396.99萬元）高點。與此同時，美股持續創下新高，使比特幣走勢與股市出現明顯分歧，也讓市場對比特幣過去宣稱為「數位黃金」與「高波動科技股」2種說法產生質疑。

此外，比特幣ETF資金流向也顯示壓力持續升高。數據平台SoSoValue指出，截至週二，比特幣ETF已連續12個交易日出現淨流出，創下歷史最長紀錄，總資產規模也從5月14日的約1078億美元（約新台幣3.39兆元）下降至850億美元（約新台幣2.67兆元）。

花旗分析師桑德斯（Alex Saunders）表示，ETF資金流動是影響比特幣價格的重要驅動因素，解釋了約45%的週度報酬變動，也是觀察市場需求的重要指標。他指出，前資金持續流出，加上美國潛在市場監管法案通過機率下降，都可能削弱市場後續動能。

整體而言，桑德斯認為，在缺乏政策利多或新的避險需求推動之前，比特幣市場情緒可能仍將維持低迷，並持續與股市表現出現明顯分歧。

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