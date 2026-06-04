一輩子節儉苦存1200萬養老 阿北退休8年後一刷存摺嚇壞了

退休金不只是用來享樂的資金，同時也是支撐未來數十年生活的重要保障。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人辛苦工作大半輩子，就是希望退休後能好好享受人生。然而，日本一名退休男子在離開職場時，手握高達6000萬日圓（約新台幣1168萬元）資產，原以為足以支撐無憂無慮的退休生活。沒想到短短8年後，存款竟大幅縮水，讓夫妻倆不得不重新面對殘酷的退休現實。

日媒報導，67歲的誠一先生（化名）過去任職於一家製造業公司，60歲退休時，除了退休金外，加上多年累積的存款與投資資產，總金融資產約有6000萬日圓，且房貸早已全數繳清。當時他認為，辛苦工作數十年後，終於有資格享受人生，因此決定與65歲的妻子由美子（化名）展開夢想中的退休生活。

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夫妻倆退休後的第一趟旅行便選擇前往歐洲。由於長途飛行時間較長，誠一決定搭乘商務艙，希望讓旅程更加舒適。抵達當地後，兩人入住品質較好的飯店，也會到知名餐廳用餐，希望彌補年輕時因經濟壓力而無法實現的旅遊夢想。

誠一回憶，年輕時總是精打細算、省吃儉用，因此第一次真正放鬆享受時，讓他感受到前所未有的滿足感。此後幾年，夫妻倆開始固定安排國內外旅行，足跡遍及北海道、沖繩、夏威夷、台灣及歐洲等地。每次出遊時，他們都會選擇較舒適的交通方式與住宿環境，並善用計程車及當地導覽服務，避免舟車勞頓。

雖然每趟旅程開銷不小，但誠一始終認為存款仍相當充裕，因此從未過度擔心。然而，真正的問題其實不只出在旅遊支出。雖然有退休金與年金收入，但仍不足以完全支應生活開銷，因此每個月都在持續提領存款。只是當時兩人將注意力放在旅遊花費上，忽略了日常生活其實也在不斷消耗資產。

誠一坦言，當時總以為只有旅遊讓存款減少，後來才發現，即使不出國，平常生活本身也一直在花錢。直到退休8年後，誠一重新整理家庭財務狀況時，一看存摺才驚覺原本6000萬日圓的資產竟只剩約2000萬日圓（約新台幣390萬元），讓他當場說不出話來。

他表示，資產減少並非單一原因造成。這段期間內，夫妻倆陸續支付房屋外牆整修、熱水器更換及家電汰換等費用；此外，由美子曾因健康問題住院，也產生不少醫療支出。再加上近年物價持續上漲，食物、能源及日常生活成本全面增加，讓家庭開銷逐漸攀升。

事實上，誠一夫妻並非過度揮霍，也沒有進行高風險投資。問題在於，長期受到「存款還很多」的安心感影響，未能持續檢視資產消耗速度。年復一年下來，最終讓退休財務規劃出現巨大落差。有一天，由美子看著存摺忍不住感嘆「明明以前有那麼多錢……」

專家指出，退休金不只是用來享樂的資金，同時也是支撐未來數十年生活的重要保障。醫療費、長照費、住宅維修以及物價上漲等支出，都可能在退休後陸續出現。因此，如何在享受當下與保障未來之間取得平衡，往往比單純擁有多少存款更重要。

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