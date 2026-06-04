台積電股東會》魏哲家：員工分紅連續3年增加3成 成長沒有天花板

台積電4日在新竹召開年度股東常會，由董事長魏哲家主持。（記者羅沛德攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）今召開股東會，對於小股東疑慮員工分紅引發不滿的議題，董事長魏哲家表示，他承諾股東股利與員工分紅，將以每年約30%的幅度持續增長，這值得驕傲，成長也沒有天花板，考量公司永續經營，台積電對員工、股東、社會都要盡到責任，在三者之間取得平衡，投入資源與加大進行社會責任時，也不會減少對員工的照顧。

魏哲家指出，台積電對股東的承諾是股利將持續增長，此回饋原則不會改變，去年股利增長30%，今年預計增長33%，此增長率遠超過通膨指標，並預期明年會更好。對照顧員工的承諾也不變，分紅增長沒有天花板，與公司共同努力的成果直接相關，他也指出，2023年反映2024年的員工分紅增加約30%，2024到2025年則增加約30%，2025到2026年有信心再次超越30%的增長幅度。

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對社會責任，魏哲家表示，台積電使用頂尖人才、大量土地與水電資源，並貢獻顯著的稅收近25%，隨着公司重要性的提升，對社會的回饋與資源投入將會持續加大，這是永續經營的必要條件，並平衡股東與員工利益、盡到社會責任。

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