長虹董座李文造：房價很難跌 下半年不悲觀也不會很樂觀

長虹建設今開股東會，董事長李文造（圖右）認為下半年房市不悲觀，圖左為總經理李耀中。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕長虹建設（5534）董事長李文造素有「房市鐵嘴」之稱，他今日在股東會後表示，對於下半年房市維持之前看法，「高檔盤旋、漸露曙光」，由於土地價格未跌，加上建材、人工成本增加，因此房價很難跌，雖然短期對房市既不悲觀但也不會很樂觀，不過最壞的情況已過。

他也再度預估，最快第二季、最慢第三季，央行將會放寬房市管制，李文造認為，房價這兩年雖然沒降，但也沒漲，其實這兩年物價上漲、通膨增加，房價原本應該要漲，沒漲等於變相降價一成，符合央行認定的軟著陸，應該有達到政策效果，所以央行應該要放寬管制。

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李文造進一步說明，雖然蛋黃區的預售屋房價沒跌，但蛋白區、成屋這兩年有降價，而房市跟股市同樣是重要的市場，對就業人口都有貢獻，央行應該都要照顧。

長虹今年推出北士科商辦案ICT，為今年指標推案，長虹計畫在年底前先試賣，以整棟出售優先，不過李文造對當地住宅案房價認為再漲有限，因為輝達要設總部前就已提前反映，所以現在每坪150萬元的價格已在高點，不過商辦案應該還有一點空間，住宅案價格打個七、八折，是商辦案可以接受的範圍。

李文造對長虹維持穩定獲利相當有信心，他說公司目前未分配盈餘很高，以後每年都可以配息5元左右，只是短期房市表現不佳，現階段暫時不會再買地，手中土地庫存至少足夠五年以上推案。

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