焦點股》中石化：頭份廠資產活化題材發酵 爆量向上

中石化頭份廠資產活化題材發酵，股價爆量向上。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕傳出塑膠股中石化（1314）擬將頭份廠資產活化，申請變更為產業專區，為此，昨日股價爆量一度直衝漲停，今日開盤後最高來到8.37元，截至11:39分為止，股價上漲0.16元、暫報8.24元，漲幅約1.98%，成交量超過8萬張。

昨日傳出中石化去年11月公開宣布頭份廠的己內醯胺（CPL）二線及尼龍粒工場將停產除役，表達傾向自辦變更，可能成為產業專區，為此中石化股價大漲，中石化日前舉行股東會，總經理陳穎俊就表示，為提升整體營運效能與競爭力，持續推進「石化事業轉型」及「土地資產活化」雙向策略。

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觀察三大法人動態，外資昨日賣超4906張、自營商買超879張，主力賣超1491張，以凱基台北為主要賣超券商，不過，野村、摩根士丹利呈現買超；法人認為，中石化股價目前約8元、每股淨值20元，引發市場投機客進駐，然中石化旗下鼎越所持有的京華城土地開發案官司未解，仍是一大隱憂，投資人進場仍需多小心。

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