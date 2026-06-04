國發會推一站式金融服務 助外籍人士在台輕鬆開戶與辦卡

為解決國際人才來臺面臨銀行開戶及申請信用卡不易的困擾，國發會評選出6家示範銀行，分別為中信銀、玉山銀、北富銀、台新銀、兆豐銀及第一銀。（圖由國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕為解決國際人才來臺面臨銀行開戶及申請信用卡不易的困擾，國發會評選出6家示範銀行，分別為中信銀、玉山銀、北富銀、台新銀、兆豐銀及第一銀。今舉辦「一站式外籍人士金融服務示範銀行授證暨啟航儀式」，即日起外籍人士可至臺北、桃園、新竹、臺中、臺南及高雄計17間分行據點預約金融服務。

國發會副主委詹方冠致詞時指出，金融服務是外籍人士來臺及留臺發展的重要生活基礎，然而，過去外籍人士因剛來臺缺乏在地信用紀錄，申辦信用卡往往處處受阻，甚至被要求必須提供「臺籍保證人」，這對初來乍到的國際人才而言形同難以跨越的門檻。

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金管會銀行局副局長張嘉魁則提醒示範銀行，要兼顧法令遵循和風險控管，包括開戶KYC的風險控管、個資保護，友善服務也要注意交易安全，兩者並重的前提下建造健康的金融環境。他也希望未來這項計畫能推廣到所有銀行分支機構，讓所有銀行效法，成為基本標配。

為強化國際人才在臺安居發展支持系統，國發會Talent Taiwan中心推動「一站式外籍人士金融服務示範銀行行動計畫」，協助國內銀行建立更清楚、便利且友善之外籍人士服務流程。一站式外籍人士金融服務示範銀行行動計畫是在金管會雙語銀行服務基礎上，進一步要求銀行提供三大亮點服務：

首先，開創友善申辦途徑，實質放寬業務受理彈性。鼓勵示範銀行積極回應國際人才之實際需求，透過跨部門協調，領先開創更多元的服務彈性，例如部分示範銀行於信用卡業務採認外籍人士之「國外財力證明」、「國外繳稅證明」作為核卡參據，以及鬆綁申辦信用卡需「臺籍保證人」限制等，為剛來臺尚未建立在地信用紀錄之國際人才，提供更友善、平順之金融接軌機制。

其次，服務模式升級，由被動轉主動。在現行雙語金融基礎上，示範銀行進一步導入「線上預約制」，銀行端可於客戶臨櫃前預先掌握其需求與家庭背景，並提醒備齊應備文件，進而主動將外籍人士生活所需之開戶、信用卡、約定轉帳及多幣別等項目，以一站式服務方式進行規劃，提升溝通效率與服務品質。

最後，優化臨櫃體驗，配置專屬服務人員與標準作業流程。有別於現行雙語銀行多採隨機抽號制，示範銀行不僅設立專屬服務據點與櫃檯，並建立標準化訓練與作業流程，透過受有對外籍人士提供服務專業訓練之專屬行員，提供更具溫度且專業之客製化金融接待體驗。#

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