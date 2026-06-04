台積電股東會》魏哲家承諾股利發放會一直成長

台積電4日在新竹召開年度股東常會，由董事長魏哲家主持。（記者羅沛德攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）今召開股東會，對於小股東提問，來自英特爾競爭，董事長魏哲家表示，台積電的策略始終如一，基本功就是做到技術領先與製造卓越，做到世界第一，獲得客戶信任，「我們不畏懼競爭」，在過去數十年中都不缺競爭，會一直贏得勝利。同時，針對調漲價格，他表示，台積電的經營模式是將客戶視為夥伴，不會像記憶體產業那樣進行劇烈價格波動，因那樣「不可長久」。他並承諾股利發放「一定是一直成長」。

也有股東提問公司是否考慮以股票回購替代股利發放，台積電財務長黃仁昭表示，公司經過多次研究，結論是比起股票回購，持續且穩定增長的股利政策，加上公司持續的獲利成長，才是對長期股東最好的回報，因此，現行的股利政策將會延續，公司選擇不回購股票。

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也有股東提問，是否能期待明年季配息從10元起跳，並在2030年後翻倍至20元，以跟上物價及EPS的增長。魏哲家回應，強調股利增長已高於物價上漲，去年至今年增30%，台積電未來的投資絕對是依靠自身賺錢的能力來支應，股利發放「一定是一直成長」，公司絕對不會考慮降低股利。

也有股東提議晶片生產帶來的碳排放、水電消耗等社會成本，以及客戶的高額利潤，公司應「勇敢大幅調漲價格」。魏哲家回應，「我也想這樣做，正在努力中」，毛利率從40%、50%到60%，這就是努力的結果。

他強調，賺錢還是要賺錢，但夥伴關係還是要維持，「不要突然像記憶體公司」，他以手勢往上一邊比一邊說「突然就這樣子，那個不可長久啊！我沒有要批評誰」，但他要強調，台積電講求永續經營，將客戶視為夥伴，不會像記憶體產業那樣進行劇烈價格波動，因為那「不可長久」。

對於來自英特爾的挑戰，尤其是英特爾的先進封裝技術，有小股東擔心是否會對台積電造成威脅？魏哲家指定負責研發的米玉傑回答，米玉傑指出，英特爾有技術是「另一種選擇」，但他們技術有他們挑戰，他強調台積電在先進封裝領域仍是「做得最好、做得最大」，且不畏懼競爭與挑戰。

也有股東認為，英特爾同時是台積電的客戶也是競爭對手，特別獲得美國政府大力支援，建議台積電應重新檢討對其產能分配、定價與營業秘密保護。魏哲家回應，英特爾是台積電前十大客戶，但首要目標是「賺它的錢」，公司會嚴格保護自身技術與資訊，這與美國政府無關。他並展現競爭自信，指出台積電在近四十年的歷史中，持續面對競爭並也贏得競爭，未來也將如此。

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