焦點股》華晶科：光學族群漲跌互見 股價震盪

華晶科今年參展台北國際電腦展（Computex）。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日台股拉回整理，光學族群則多空分歧，龍頭廠大立光（3008）漲多拉回、先進光（3362）則攻上漲停，光學股中以華晶科（3059）交投最熱，股價本壓在平盤下，盤中一度翻紅，隨即維持平盤上下震盪，近11時20分，華晶科股價下跌0.1元或0.2%，暫報50.5元，成交量近1.7萬張。

華晶科今年也參展台北國際電腦展（Computex），展示最新研發的「無人機與機器人視覺完整解決方案」，總經理林㨗昇也表示，華晶科耕耘AI視覺商機多年，目前新案多是AI應用，因為能提供模組產品給客戶，未來發展正向；在無人機、機器人也持續拓展，美系無人機客戶持續出貨、並新增日系客戶，看下半年維持成長。

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昨日外資賣超華晶科6470張、由連2買轉賣，投信賣超9張，自營商買超391張，三大法人合計賣超6089張；昨日當沖成交量則為1.6萬張、佔比35.6%，明顯增溫，宜留意後續股價波動。

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