天降橫財！32歲男銀行帳戶多出「9999億」 結果成悲劇開始

土耳其一名32歲男子帳戶突然多出約1兆里拉，由於這筆錢資金來源不明，結果導致他名下帳戶被凍結。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕土耳其一名32歲男子塔卡洛（Ahmad Jahangard Takalo）日前在雜貨店購物時，發現銀行卡無法刷卡，隨後查詢帳戶餘額，結果發現其帳戶餘額突然暴增至1兆土耳其里拉，這筆金額約相當於218億美元（約6917億元新台幣），由於這筆錢資金來源不明，導致一頭霧水的塔卡洛名下所有銀行帳戶，都遭到土耳其官方凍結，至今也還在接受調查。

土耳其電視台《NTV》報導，出生於亞塞拜然、約10年前定居在土耳其的男子塔卡洛，在土耳其凡城（Van）一家超市購物時，發現自己的銀行卡無法完成交易。為了查明原因，他前往最近的銀行分行查詢。

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塔卡洛在查看後大吃一驚，因為銀行紀錄顯示，他的帳戶餘額為9999億9999萬9999里拉（lira）99庫魯斯（kuruş）（999,999,999,999.99），而這筆鉅額資金的來源至今不明。

銀行發現異常後，土耳其金融犯罪調查機構MASAK立即介入調查，並凍結塔卡洛的相關帳戶。由於塔卡洛名下所有帳戶均被限制使用，他向銀行要求說明，但因案件仍在調查中，銀行並未透露更多細節。

談到當時情況，塔卡洛表示，就連銀行員工也被嚇了一跳。

他說：「櫃員叫來主管，主管又叫來銀行經理，所有人都聚集過來了。」、「這筆錢突然進帳，然後又被MASAK凍結。他們都覺得這件事非常離奇。」

一頭霧水的塔卡洛在看到如同天文數字般的金額後，還跑去向人工智慧（AI）詢問，表示如果他真的擁有這筆財富，可以做些什麼，結果AI告訴他，這金額可以蓋1000座體育場、買下9卡車的黃金，甚至還可以建立一個擁有30萬人口的國家。

按照目前匯率計算，帳戶中顯示的約1兆里拉資金，約相當於218億美元。這個數字足以讓塔卡洛進入全球富豪排行榜前120名。報導指出，若以約218億美元的身家計算，塔卡洛有機會名列全球富豪榜第116名左右。

塔卡洛表示，他至今已約1個月無法動用自己的帳戶資金，他希望相關單位能盡快查明真相，結束這場離奇的烏龍事件。目前，相關調查仍在持續進行中。

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