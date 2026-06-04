台積電股東會》赴南京設廠會發生不可抗力事件？魏哲家：不會發生

台積電4日在新竹召開年度股東常會，由董事長魏哲家主持。（記者羅沛德攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）今召開股東會，對於小股東擔心公司在中國投資設廠的風險，若發生不可抗力的事件（意指戰爭），預估最大資產減損？董事長魏哲家斬釘截鐵回應：「不會發生」，他並霸氣補一句「這個問題到此為止」。

魏哲家表示，台積電在南京廠成熟製程競爭下的戰略定位與資產的風險，每一個廠在當地政府都得到當地政府很大的支援。台積電要去設廠時，第一是客戶的要求，這個永遠是第一，第二是市場的需求，第三是有當地政府的支援。第四是在當地的營運要能夠有效益。

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魏哲家表示，台積電赴海外投資設廠，就這麼簡單，都不是有其他的考量，他今天這樣講，明天也一樣這樣講。在競爭下的戰略定位，「我們每一個廠都持續在進步，在南京廠也持續在進步」，當初去投資設16奈米廠，現在已非常具有競爭性。

對於赴南京投資設廠風險，魏哲家說「我不認為有什麼風險，我們得到當地政府的支援，相當大的支援，在南京是如此，在美國Arizona也是這樣，在日本是這樣，在臺灣，我們得到政府更多的支援，我們也心存感激」。

對於若發生不可抗力的事件，預估最大資產減損？魏哲家斬釘截鐵表示「不會發生」，他並霸氣回應「這個問題到此為止」。

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