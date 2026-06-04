房市雖不景氣 董座李文造：長虹銷售率逆勢達八成

長虹建設召開股東會，董事長李文造（左二）對公司建案銷售有信心。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕營建資優生長虹建設（5534）今日召開股東會，董事長李文造表示，雖然房市不景氣，但今年長虹銷售中的五個案子，包括一個商辦案、四個住宅案，總銷金額290億元，銷售率達8成，在景氣不好時算是很好的成績。

李文造進一步說明，長虹今年還要推出兩個建案，位於北士科的ICT商辦案，目前已經完工，近期要推出，由於就在輝達總部旁，公司不急著賣，會待價而沽，該案總銷金額170億元，長虹可分得70億元；另一個商辦案則位於南港車站對面，本週已推出，總銷金額達140億元。

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至於明年的推案，李文造指出，預計會有七個案子，其中五個住宅案、兩個商辦案，光是新莊住宅案總銷就達85億元，七案總銷金額也達290億元，若拉長時間看，則未來五年的推案量將達1900億元。

李文造說，長虹持有的建案與土地，地段都非常好，現在景氣不佳時，消費者買房都會看品牌，因此他對長虹未來的銷售非常有信心。

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