焦點股》泰金寶-DR：下半年生產伺服器機構 攻上將近6年高

泰金寶-DR隨著母集團金寶步調，持續推動產能佈局。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕泰金寶-DR（9105）受惠於旗下板卡與試產業務將在下半年轉投伺服器機櫃生產，整機製造工作如火如荼展開，被市場視為下一階段成長動能，激勵股價帶量高飛，今日盤中亮起紅燈，截至上午10時21分暫報12.7元，創下將近6年新高，成交量6萬7933張，共計超過13萬張漲停價委買單尚未成交。

泰金寶-DR隨著母集團金寶（2312）步調，持續推動產能佈局，泰國13、14、15新廠持續擴建，生產SSD的16廠本季也將啟動三、四樓產能並導入量產工作。同時，公司也持續推進AI與自動化製造，於當地建置無人生產線，透過AI訓練模組與製程自動化，部分原本需耗時10小時以上的作業縮短至10分鐘。

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根據金寶規劃，AI伺服器是公司在今年重要的佈局方向之一，現階段的產品線以主機板與4U伺服器為主。關於外界期待的低軌衛星通訊領域，金寶目前產品從天線到路由器皆有布局，並規劃拓展東南亞市場。此外，金寶也已投資量子電腦公司，並開始協助設計相關通訊控制模組，未來不排除持續與合作夥伴共同投資量子電腦領域。

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