AI增資規模飆升 DoubleLine基金經理警告：泡沫終將到來

DoubleLine投資組合經理科恩（Robert Cohen）警告，AI熱潮最終極可能演變成泡沫。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕DoubleLine投資組合經理科恩（Robert Cohen）警告，AI熱潮最終極可能演變成泡沫。他指出，從鐵路建設到網際網路革命，歷史上每一次重大技術變革都伴隨著過度投資與資本狂熱，AI恐怕也難以成為例外。

《彭博》報導，科恩週三（3日）在紐約舉行的彭博全球信貸論壇上指出，由於未來出現市場過熱的機率相當高，資產管理人應聚焦於資產負債表穩健、財務體質良好的企業，以及具備較佳保護條款的投資標的。他指出，當投資人買進企業債務時，若是建立在企業未來成長後才有能力履行債務義務的假設上，往往代表信貸市場已出現過度樂觀情緒。

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談及AI泡沫出現的機率時，科恩直言：「我大概會給它100%」。

不過，與會投資人及銀行家認為，市場目前尚未發展到泡沫階段，AI相關債務需求依然強勁。目前許多AI融資交易均獲得Alphabet、Meta等大型雲端運算巨頭（Hyperscalers）支持，加上部分債券採取逐步償還本金的設計，有助於降低投資風險。

根據彭博統計，自去年初以來，美國市場已發行超過3700億美元（約新台幣11.65兆元）的AI相關債務，包括投資級債券、高收益債券、貸款及其他融資工具。Bloomberg Intelligence預估，未來5年AI資本支出規模將逼近5兆美元（約新台幣157.46兆元），其中相當大一部分資金將來自債務市場。

儘管如此，科恩對AI信用債仍維持審慎態度。他認為，目前信用利差過於狹窄，尚不足以反映潛在泡沫風險，因此DoubleLine並未大幅加碼相關部位。不過他也坦言，若未來市場提供更合理的風險補償、信用利差進一步擴大，公司仍願意增加對高品質AI相關信用資產的配置。

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