焦點股》研華：黃仁勳加持 帶量創新天價

研華（2395）受惠於全面鎖定邊緣AI應用領域，營運看旺。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）受惠於全面鎖定邊緣AI（Edge AI）應用領域、營運看旺，加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日現身電腦展攤位加持，今日股價帶量逆風高飛，盤中高點觸及539元，創下歷年新天價，截至上午10時9分暫報529元，漲幅3.12%，成交量2619張。

劉克振昨日指出，隨著生成式AI逐步成熟，產業發展重心正從模型能力競賽轉向實際應用落地。集團長期深耕邊緣運算市場，將持續以邊緣AI（Edge AI）、代理式AI（AI Agent）與先進解決方案為核心，攜手全球合作夥伴推動AI導入製造、醫療、城市服務等場域，協助企業提升營運效率與決策能力。

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劉克振認為，當AI逐步具備感知、推理與自主行動能力後，實體AI（Physical AI）將成為下一波產業智慧化升級的重要核心，而邊緣運算平台與代理式AI也將成為推動相關應用落地的關鍵基礎。後續目標串聯代理式AI與邊緣運算生態系，推動AI技術加速從雲端走向邊緣，從數位世界進入實體場域。

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