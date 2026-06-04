刷新北市整合持分土地新天價 華固砸每坪地價近2千萬元掃「敦化大廈」1樓店面

〔記者徐義平／台北報導〕上市建商華固建設砸每坪地價近2千萬買東區店面。根據內政部實價網最新揭露，4月底，台北市忠孝東路四段181巷10弄的「敦化大廈」1樓店面以總價3.7億元成交，並加以備註具重建或重劃、都更等效益，若不計建物價值，以該店面持分土地約18.62坪拆算，每坪持分土地高達1987.11萬元、土地單價近2千萬元，刷新北市整合持分土地新天價。

根據地籍資料，「敦化大廈」的店面是由上市建商華固建設買下，每坪持分土地單價將近2千萬元，突破華固在2015年寫下的整合土地單價，再度刷新有公開紀錄以來，整合持分土地單價新天價。且該店面建坪面積約84.71坪，即便拆算每建坪單價也高達436.79萬元，同步寫下今年台北市店面交易單價最高紀錄。

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「敦化大廈」交易案同步寫下今年北市店面單價最高紀錄

房產業者指出，回顧2015年10月，華固建設當時公告砸近7.54億元跟台玻林家買進敦化南路上店面，其中光是土地持分41.79坪的買進金額便高達6.75億元，拆算每坪地價1615.22萬元，寫下有公開紀錄以來整合持分土地單價新高紀錄，而該店面所處基地，後續則改建為豪宅案「華固名鑄」，相隔11年，華固買下東區「敦化大廈」1樓店面，則再度刷新自己創下的持分土地整合新天價紀錄。

「敦化大廈」為地上9層建物，屋齡已達60年，基地面積約657.02坪，土地使用分區為第四種住宅區，建蔽率50%、容積率300%，根據華固股東會上說明，該華廈整合已達100%，並以送件申請都更，目前都更程序都在跑，後續推案單價、每坪將突破200萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，實價揭露該筆1樓店面交易總價推估租金收益，其實並不好看，主要還是著眼於長期都更效益，此外，1樓店面價值拆算時的權益較高，也往往是最不好整合的戶別，因此建商直接買下可以省去整合風險與取得參與分回的效益。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，隨著消費型態改變及商圈版圖轉移，昔日引領潮流的東區零售空間正面臨結構性挑戰，進一步加速商圈空置率攀升與商業活力衰退，除透過街區活化重塑商圈機能外，推動資產重建更是解決問題的關鍵途徑。＃

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