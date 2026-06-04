台灣為何能迎這麼多科技巨頭到訪？外媒曝掌握世界底氣

近期全球主要科技領袖齊聚台灣，再次證明台灣已成為全球人工智慧（AI）發展不可或缺的核心樞紐。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近期全球主要科技領袖齊聚台灣，再次證明台灣已成為全球人工智慧（AI）發展不可或缺的核心樞紐。外媒以「為什麼大型科技公司的未來取決於台灣」為標題分析，台灣這一地位建立在台積電領軍的半導體實力，以及全球難以取代的AI供應鏈地位。

El Nacional報導，本週，來自輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）及SK海力士（SK Hynix）等科技巨頭的執行長齊聚台灣，進一步印證台灣已穩固其作為人工智慧發展核心樞紐的地位，即使身處美中地緣政治對抗的最前線亦然。

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台灣早已不再只是全球供應鏈中的一個環節，而是正在打造未來科技藍圖的重要推手。因為台灣不僅生產全球最先進的半導體，也負責組裝絕大多數供應大型資料中心所需的伺服器與硬體設備。

這項產業主導地位推升台灣出口表現，今年第1季出口總額創下1957.41億美元的新高紀錄。

矽谷最具影響力的企業有一項共同特徵：它們大多沒有自家的晶圓製造工廠，而台積電正是填補這個空缺的關鍵角色。作為全球最大的晶圓代工廠，台積電為各大科技企業提供先進晶片製造服務。

根據市調機構TrendForce數據，台積電在全球晶圓代工市場的市占率高達70.4%，遠遠領先南韓三星電子（Samsung）的7.1%，以及中國中芯國際（SMIC）的5.2%。

在先進製程領域，台積電更是遙遙領先。7奈米及以下先進製程貢獻了其晶圓銷售收入的74%，強大的獲利能力使其年度淨利創下1.72兆新台幣的歷史新高。此外，台積電獨有的先進封裝技術CoWoS已成為解決新世代AI晶片產能瓶頸不可或缺的關鍵技術。

在AI伺服器領域，鴻海（Foxconn）、廣達（Quanta Computer）及緯創（Wistron）等台灣企業占據主導地位。其中，鴻海掌控全球約40%的AI伺服器市場，並成為輝達GB200、GB300以及最新發表的Vera Rubin架構平台的重要合作夥伴。

AI伺服器業務甚至已超越傳統消費性電子產品，成為鴻海新的營收成長引擎；廣達則在今年第1季創下257.36億美元營收，其中約80%的成長來自向大型雲端服務供應商提供設備。

市場對台灣製造能力的依賴程度之高，甚至讓輝達據傳已包下緯創位於台灣北部新廠的全部產能，以確保供應穩定。

根據艾菲社（EFE）資料顯示，台灣AI產業生態系還包括多家關鍵供應商，例如負責晶片測試的日月光投控、提供液冷散熱系統的台達電，以及專注晶片設計的聯發科。

為避免被排除在這個關鍵產業鏈之外，美國科技企業也紛紛宣布對台灣進行大規模投資。輝達計畫每年在台灣投入高達1500億美元，而超微（AMD）則將投入超過100億美元，以鞏固其在台灣市場的布局。

台灣工業技術研究院（ITRI）預估，台灣半導體總產值今年將成長18.3%，達到2472億美元。

然而，美國政府也對這種高度依賴感到憂慮。美國總統川普（Donald Trump）多次批評台灣「奪走」美國半導體產業，且對於台海若爆發軍事衝突是否會出兵協防始終未作出明確承諾，這些言論都為支撐西方數位經濟的供應鏈帶來潛在風險與壓力。

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