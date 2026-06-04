台灣遭列強迫勞動301名單將加稅10％ 勞動部：將建立跨部會審查機制

針對台灣遭USTR列強迫勞動301名單將加稅10%，勞動部今（4）日回應（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕針對美國貿易代表署（USTR）宣告301條款「強迫勞動」調查結果，台灣遭列強迫勞動301名單將加稅10%，勞動部今（4）日回應表示，勞動部將與經濟部建立跨部會的審定程序，在審定決議後，依《貿易法》作為管制法源，限制輸入強迫勞動貨品，提升供應鏈的勞動人權。

昨日美國貿易代表署（USTR）於美東時間6月2日公布301條款「強迫勞動貨品進口禁令」調查報告，建議對全球60個經濟體加徵額外關稅。其中，台灣因已與美國簽署「對等貿易協定（ART）」，並承諾執行強迫勞動貨品進口禁令，被列入建議加徵較低稅率10%的14個經濟體之一。隨即有立委關注，詢問勞動部可以接受美國以強迫勞動的理由加徵關稅？勞動部長洪申翰答詢時回應，勞動部重視國家或國際供應鏈防止強迫勞動商品的議題，若不處理好會成為產業貿易風險，但細節仍需進一步瞭解。

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勞動部今日回應表示，針對目前的資訊掌握，美方昨日的發布，是針對 60 個國家提出建議，並不是只針對台灣，也並非是最終生效的結果。

勞動部表示，但也因為台灣在台美ART中，對於強迫勞動議題已有具體承諾，這樣的承諾也被美方肯認，因此台灣也被列為建議課徵較低稅率10%的14國之中，比日韓都低。

勞動部強調，勞動部高度重視國際社會與供應鏈對於強迫勞動風險的關注與防範，接下來，勞動部也會和經濟部建立跨部會的審定程序，在審定決議後，依《貿易法》作為管制法源，限制輸入強迫勞動貨品，來提升供應鏈的勞動人權。

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