華許第一把火要來了？摩根士丹利警告「這市場」恐大震盪

套利交易危險了？華爾街大行曝，華許首次FOMC會議逼近，全球匯市恐迎變盤時刻。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）新任主席華許 （Kevin Warsh） 即將於本月主持上任後首次貨幣政策會議。摩根士丹利（Morgan Stanley）警告，這場聯邦公開市場委員會（FOMC）會議可能成為今年外匯市場最被低估的風險事件，不僅有機會打破近期市場低波動格局，徹底改變市場既有敘事，更可能顛覆市場主流的套利交易（Carry Trade）布局。

報告指出，儘管中東衝突推升油價、全球債券市場大幅波動，但美元整體表現仍相對平穩。美元缺乏明確方向，使主要貨幣波動率持續下降，也讓套利交易與相對價值交易成為市場熱門策略。分析師表示，歐元、日圓以及澳幣、紐幣將是最容易受到衝擊的貨幣。

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分析認為，這些貨幣對美國2年期公債殖利率變化相當敏感，加上市場部位集中且波動率處於低檔，一旦Fed政策聲明或最新利率預測出現意外，匯率可能出現劇烈波動。事實上，市場波動率已降至多年低點；上週歐元兌美元一個月期隱含波動率跌至今年1月以來最低水準；日圓同期限波動率更降至2022年以來最低。

摩根士丹利指出，若華許釋出偏鷹派訊號，或最新利率點陣圖顯示官員傾向維持高利率更長時間，市場可能被迫重新定價，進而引發套利交易平倉潮，推升匯率與利率市場波動。

不過，分析師也認為另一種可能同樣不能忽視。如果聯準會延續目前立場，暗示未來利率方向仍偏向下降而非上升，同樣可能讓市場感到意外。換言之，無論最終傾向升息或降息，美元的反應幅度都可能超出市場目前預期。

彭博分析師安德列斯（Alyce Andres）指出，華許上任後可能更加重視另一項核心通膨指標:達拉斯聯準會刪除均值PCE（Dallas Fed Trimmed Mean PCE）。這項指標也是他過去較為偏好的通膨衡量方式。

數據顯示，截至今年4月的12個月期間，該指標年增率為2.35%，已明顯接近Fed的2%通膨目標。若華許未來更加依賴這項數據判斷物價趨勢，長期而言可能有利於美國公債殖利率走低。

XTB研究主管布魯克斯（Kathleen Brooks）表示，本月聯準會政策方向將成為決定美元走勢的關鍵因素。她認為，Warsh在對抗通膨與維持市場信心之間必須格外謹慎，否則可能損害Fed的抗通膨公信力。

義大利裕信銀行（UniCredit）分析師Manuela D'Onofrio、Fabio Petti及Edoardo Campanella在最新報告中表達類似看法。他們認為，華許時代對金融市場最大的風險其實只有一個字:「波動」。

該行所持的理由是，未來的聯準會不僅可能變得較不願提前透露政策方向，也可能降低決策過程的可預測性。相較於過去高度依賴既有分析框架的作法，華許領導下的Fed決策過程可能更具彈性，也更容易出現不同官員公開表達分歧意見的情況。

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