卓越無人機聯盟登日本最大展 爭取海外商機

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA），本週在經濟部及外交部帶領下，參與為期三日（6/3-6/5）的2026日本無人機展（Japan Drone 2026），駐日本代表處李逸洋大使也親赴「台灣館」，瞭解台灣無人機產業的最新發展。（無人機聯盟提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）以「台灣館」參展2026日本無人機展（Japan Drone 2026），聯盟指出，日本無人機產業振興協議會（JUIDA）主辦的Japan Drone，為日本最大、最具指標性的無人機產業專業展會，本屆預計匯聚全球逾230家參展商，將是產業技術、商務交流與商機媒合的重要平台。

今年上半年，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」已陸續前往德國、美國、日本，將整合完成的產業能量，轉化為國際競爭力與實體訂單，讓世界看見台灣。

請繼續往下閱讀...

聯盟指出，此次包括漢翔、雷虎科技、中光電智能機器人，與近20家聯盟廠商參展，集結了產業鏈的上中下游，現場展出多款無人載具、關鍵零組件與電子模組，其中，漢翔展出自主研發的無人機反制系統。

聯盟表示，台日無人機產業具備高度互補性，日本有精密機械、自動控制等強項；台灣也有晶片、資安、系統整合等利基，雙方廠商均把握合作契機，密集展開多場B2B商務洽談，探索跨國合作的機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法