台積電股東會》魏哲家：對未來幾年成長深具信心

魏哲家接任董事長且兼任總裁後，6月3日首度主持股東會。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）今召開股東會，董事長魏哲家致詞表示，台積電去年營收與獲利都創新高，營運成果豐碩，股價也在過去1年成長超過1.5倍，現金股利的配發成長超過30%；面對邁入一個人工智慧賦能的世界，他對公司未來幾年的成長深具信心，將持續在技術與產能方面進行投資，以支援客戶的成長，同時，也會確保股東可獲得持續且穩健的投資回報。

魏哲家表示，歡迎各位股東參加今年股東常會，過去這1年，台積電再次是收穫成果豐碩的1年，不僅公司營收與每股盈餘都創歷史新高，股價在過去的1年的表現也令人驚豔，從去年的股東會（6月3日）當天每股新臺幣950元，相較昨天股價新臺幣2425元，365天成長超過了1.5倍。

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他也指出，台積電將美好的成果與股東共享，現金股利的配發總額也從去年的18元到今年至少24元，成長超過30%。他藉由這個一年一度與股東相聚的機會，代表公司經營團隊再次表達誠摯的感謝。

魏哲家表示，邁入一個人工智慧賦能的世界，人工智慧不僅被應用在資料中心，未來也將應用在個人電腦、智慧型手機、汽車甚至物聯網的整個裝置中，台積電領先技術和卓越製造的能力的價值也因此持續成長，將持續在技術與產能方面進行投資，以支援客戶的成長，同時，確保股東可獲得持續且穩健的投資回報，公司對未來幾年的成長深具信心，並會堅持履行企業永續責任及完善公司治理。

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