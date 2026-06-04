焦點股》祥碩：全力卡位AI市場 搶攻邊緣AI商機

祥碩在台北國際電腦展秀出AI相關應用產品。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕高速傳輸介面晶片廠祥碩（5269）卡位邊緣AI市場，推出邊緣 AI 多通道高速交換晶片PCIe Switch ASM58000 系列，祥碩表示，該系列晶片針對邊緣運算與 Physical AI 發展，已導入醫療、AI加速卡、IPC與邊緣伺服器等場域，並完善地端大語言模型（LLM）與大數據儲存之橋接，祥碩 USB 搭配 PCIe 擴展架構，進一步提供終端設備擴增及增添 AI 算力選項，並以12奈米製程之 PCIe Gen5 及 USB4 80Gbps PHY 實體層技術，滿足伺服器、資料中心及邊緣AI需求。

截至9:12分左右，祥碩股價在平盤附近震盪，小跌0.63%，暫報1565元，成交量約189張，今日台股早盤拉回，祥碩順利守住各均線。

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祥碩指出，自有品牌業務持續布局Edge AI與Physical AI應用市場，相關新專案涵蓋 Edge Server、AIOT、機器人、Surveillance 領域，其對 PCIe Switch Gen 3/4 及 USB 3/4 的需求同步增長，帶動新客戶數成長，PCIe Switch 訂單亦預期穩健成長至2027年之後，且隨AI應用落地與深化，技術迭代將開啟成長循環。投信近期持續買進祥碩，連買11個交易日，買超張數達938張。

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