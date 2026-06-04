中東戰火再升級！伊朗攻擊科威特、巴林 國際油價應聲狂飆

國際油價週三（3日）上漲約2%。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕由於中東地區敵對行動再度爆發，以及德黑蘭與華盛頓之間的談判進展有限，國際油價週三（3日）上漲約2%，延續前一個交易日的漲勢。

布蘭特原油期貨收盤上漲1.81美元，漲幅1.89%，收每桶97.81美元。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨上漲2.26美元，漲幅2.41%，收每桶96.02美元。

根據科威特當局及官方媒體消息，伊朗向區域鄰國科威特與巴林發射彈道飛彈，造成1人死亡、數十人受傷。美軍則對伊朗的格什姆島（Qeshm Island）發動打擊。

瑞穗證券（Mizuho）能源期貨主管亞格（Bob Yawger）表示：「停火的可能性似乎正在惡化。」

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）週三接受黎巴嫩媒體《Al Mayadeen》採訪時表示，德黑蘭與華盛頓之間的聯繫並未中斷，但談判尚未取得任何進展。阿拉奇補充說，雙方目前都在研究彼此交換的文本內容。

伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）稍早報導稱，伊朗近幾天尚未回覆美國，並且透過中間人進行的訊息交換已暫停，直到伊朗提出的黎巴嫩停火條件獲得滿足為止。

以色列正在對黎巴嫩展開25年來最深入的一次軍事行動。這場衝突自3月2日開始，當時武裝組織真主黨（Hezbollah）為聲援伊朗而開火。

在週三公布的一段Podcast訪談中，美國總統川普（Donald Trump）表示，伊朗已同意不擁有核武器，而伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）也參與了談判。

美國能源資訊署（EIA）週三表示，截至5月29日當週，美國原油庫存減少800萬桶，降至4億3370萬桶。相比之下，路透調查分析師原先預估的降幅為400萬桶。

瑞銀（UBS）分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示：「美國原油庫存再次出現大幅下降，原因來自商業庫存與戰略儲備同步減少。」

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