美國貿易法官警告：川普政府上訴恐影響關稅退款

美貿易法官警告，川普政府針對關稅裁決的上訴，恐影響目前的退款系統。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕一名美國貿易法官採取了不尋常的舉動，親自回應了川普政府對要求退還1660億美元（約新台幣5.22兆元）裁決提出的上訴，最高法院先前已裁定這些關稅違法。這名法官直言，如果政府能夠成功請求上訴法院介入，將影響目前的退款系統。

《彭博》報導，由法官直接反駁上訴當事人的情況相當罕見，不過關稅退款訴訟整體來說就不尋常。聯邦貿易法官伊頓（Richard Eaton）負責處理數千起進口商向美國貿易法院的索賠訴訟，這些訴訟大多被擱置，直到最高法院在2月做出裁決。

請繼續往下閱讀...

伊頓表示，政府提交的文件很「豐富」，並質疑其法律立場。在週三（3日）公開的一封信中，伊頓指出，如果司法部能夠成功請求上訴法院立即介入，那將對目前的線上退費系統產生影響，這項系統到目前已處理至少850億美元（約新台幣2.67兆元）的退款申請。

美國政府辯稱，是出於「自身權限」設立了這個入口網站，與伊頓的命令無關。伊頓表示，政府完全有理由為其在退款方面所作的努力感到自豪，但也警告，任何干預訴訟處理方式的命令，都會阻礙進一步的進展。伊頓也附上30頁的資料，說明這些內容表明美國各機構承認，他們設立這入口網站，是為了響應他的裁決，而不是「自願」。

一直代表小型企業參與關稅相關訴訟的非營利組織自由正義中心（Liberty Justice Center）在社群媒體聲明表示，伊頓在信中提出了一個重要的觀點，那就是「至今為止，在退還違法的IEEPA關稅方面取得的進展，完全是因為法院命令政府採取行動」。

伊頓已進行了多場不公開的聽證會，但目前已安排在6月9日舉行公開會議，討論下一步措施。政府也針對海關美國海關暨邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）局長史考特（Rodney Scott）的裁決另行提起上訴。

政府尚未具體說明，在繳納了爭議關稅的約33萬進口商中，有多少人沒有資格透過入口網站申請退款。一些貿易律師和公司表示擔憂，認為政府試圖將過多的退稅負擔轉嫁給進口商，而小型企業可能難以應對索賠流程或提起訴訟。

司法部的反對意見主要基於以下論點，認為海關暨邊境保護局無權依法重新處理那些已經完成所有手續的進口申請，伊頓也沒有權力要求為那些已經完成最終清算，但卻沒有貿易法院提起訴訟的進口商提供退款。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法