曼聯恐迎股權變動？格雷澤家族傳評估出售持股。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕據《彭博社》引述知情人士報導，持有英國曼徹斯特聯足球俱樂部 （曼聯，Manchester United）超過20年的格雷澤家族，部分成員近期正討論出售所持股份的可能性，相關協商已在家族內部展開。

報導指出，部分家族股東正在研究出售部分甚至全部持股的方案，並試圖爭取其他家族成員支持。消息傳出後，曼聯在紐約證券交易所掛牌的股票於盤後交易中上漲約7%。

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曼聯與格雷澤家族目前均未對相關報導發表評論。

事實上，這並非格雷澤家族首次調整持股結構。2024年，英國億萬富豪、化工巨頭英力士（Ineos）創辦人拉特克利夫（Jim Ratcliffe）透過收購曼聯約29%股份，取得俱樂部足球事務的主導權。不過，格雷澤家族至今仍掌握俱樂部多數股權。

多年來，格雷澤家族因讓球隊背負高額債務、轉會投資成效不彰，以及球場與設施更新進度緩慢等問題，一直受到球迷強烈批評。拉特克利夫接手足球營運後，已推動多項改革措施，包括裁減人力及調整票價，希望改善俱樂部財務與競爭力。

曼聯近年來一直難以重現前主帥亞歷克斯．佛格森（Alex Ferguson）時期的輝煌成績。不過，本季球隊以聯賽第3名作收，成功取得下賽季歐洲冠軍聯賽參賽資格，為近2個賽季首度重返歐冠賽場。

根據LSEG數據，曼聯股價週三（3日）收於21.11美元，俱樂部市值約為36.4億美元（約新台幣1145.29億元）。

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