從台灣到南韓都停飛航線！日本「這機場」國際航班全消失 原因很現實

日本茨城機場國際航線，將在8月出現「歸零」情況。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本茨城機場國際航線即將在8月出現「歸零」情況。茨城縣政府3日宣布，原本因停飛至7月的南韓清州航線，將再延長停飛至8月，加上現有仁川（首爾）航線也將自8月起暫停營運，使得該機場在8月期間將完全沒有任何國際定期航班。事實上，茨城機場國際航線已持續萎縮，台灣航線在去年10月停飛，緊接著在去年11月上海航線也中止營運。茨城縣政府相關負責人表示，將持續與航空公司協調，爭取儘早恢復國際航班。

《茨城新聞》報導，南韓廉價航空（LCC）公司「可依航空」（Aero K）經營著茨城-清州、茨城-仁川（首爾）2條國際航班，雖然清州航線原本停飛期間是4月9日至7月30日，但如今已確定延長至8月底，預計最快9月恢復；仁川航線於5月13日至7月29日期間維持每週2班（週一、週五）的規模，但也將在8月3日至10月23日停飛。

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茨城縣機場振興課指出，可依航空將停飛原因歸咎於中東局勢升溫導致燃油價格上漲，營運成本壓力增加。

就茨城機場國際線而言，由於在去年10月已停飛台灣航線，去年11月則停飛中國上海航線，而清州與首爾2條航線皆將在8月期間停飛，換句話說，屆時茨城機場整個月都沒有任何國際航班。

茨城縣機場振興課負責人表示：「雖然令人遺憾，但考量中東情勢，某種程度上也是不得已。我們將持續保持溝通，並呼籲儘早恢復營運。」

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