波克夏要重新進場了嗎 ? 新CEO上任完成兩筆大交易

一個週末就「花掉」168億美元！ 市場關注，波克夏龐大的現金流要動起來了嗎？（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕巴菲特接班人阿貝爾（Greg Abel）上任後首度展現大規模資本配置能力。根據《華爾街日報》報導，阿貝爾在5月底的一個週末內接連完成兩筆重大交易，包括以68億美元（約新台幣2140.6億元）收購美國房屋建築商Taylor Morrison Home，以及斥資100億美元（約新台幣3148.4億元）加碼Google母公司Alphabet，合計投入約168億美元（約新台幣5288.6億元），成為波克夏近年來規模最大的投資與併購行動之一。

CFRA Research分析師賽佛特（Cathy Seifert）指出，這2筆交易已向市場清楚證明，阿貝爾不僅願意進行大型投資，也具備推動交易的能力，而且不排斥進入當前市場較不受歡迎的產業，這與波克夏長期以來的價值投資文化高度一致。

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市場也認為，這2筆交易是Abel向投資人釋放的重要訊號。長期以來，外界最關心的問題之一，就是在巴菲特退休後，Abel是否具備運用波克夏超過3800億美元（約新台幣近12兆元）現金儲備的能力與意願。如今，隨著兩筆大型交易落地，市場似乎已經看見答案。

截至今年3月底，波克夏帳上現金規模超過3800億美元，創下歷史新高。龐大的現金部位雖然提供公司強大的防禦能力，但也讓投資人擔憂資金閒置過久，拖累整體資本回報率。在今年5月的波克夏股東大會上，阿貝爾曾透露手中已有多個潛在收購標的，正在等待合適價格進場。此次一口氣完成兩筆大型交易，被視為正式啟動資本部署的重要起點。

其中，最受矚目的是對Taylor Morrison的收購案。該公司主要從事住宅建設業務，目前正面臨高房價與高利率環境帶來的產業壓力。報導指出，阿貝爾選擇在市場情緒低迷之際逆勢出手，被不少分析師解讀，為延續巴菲特「在別人恐懼時貪婪」的投資哲學。

值得注意的是，過去數十年來，巴菲特始終堅持讓旗下企業維持高度自主經營，即使同產業公司之間也極少進行整合，但阿貝爾計畫將Taylor Morrison與波克夏旗下預製住宅龍頭Clayton Homes整合，建立涵蓋預製住宅與傳統住宅建築的完整平台。

專家認為，此舉也被認為是波克夏治理模式可能出現轉變的重要訊號，顯示新任執行長正逐步在波克夏建立屬於自己的管理風格。此外，波克夏長期以來對科技產業的曝險相對保守，現今增持Alphabet也被市場解讀為對AI與數位經濟長期發展趨勢的認可。

巴菲特近日接受CNBC採訪時，也對接班人給予高度評價。他表示，阿貝爾的執行效率令人難以置信，即使在自己職業生涯最巔峰的時期，一天之內完成的事情也未必比阿貝爾更多。分析認為，雖然168億美元相較於3800億美元現金儲備仍只是其中一小部分，但其象徵意義遠大於實際金額。

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