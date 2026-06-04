最可怕的不是退休而是「這件事」! 60歲男退休金蒸發8成悔不當初

許多準退休族而言，真正的風險未必是退休金不夠多，而是在退休生活還正式開始之前，就先把人生最後一桶金花掉了。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕對許多人而言，退休金是數十年職場打拚換來的人生成果，退休後的現實，有時卻比想像中殘酷。日媒指出，有些人耗盡退休金，有時並非投資失敗，也不是詐騙，而是難以承受退休後的心理落差。1名日本男士透過購物、請客來補心理缺口，4年內，1500萬日圓（約新台幣近300萬元）的退休金只剩300萬日圓（約新台幣60萬元），等於縮水8成。

日媒指出，日本一名曾任機械製造商部長的60歲男子田口，在退休當天收到約1500萬日圓退休金時，一度感動得說不出話。但再受雇後，其職位、權力與待遇幾乎一夕歸零，讓他產生身分地位出現巨大落差，因而透過購物、旅遊、請客或資助家人來填補心理缺口，在4年之中就花光大半退休金。

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據報導，田口再受雇後，原本負責的重要客戶被全數移交，昔日部屬成為主管，甚至開始以命令口吻交辦工作，工作上出現翻天覆地的變化，也出現難以想像的屈辱。

原本他以為，憑藉他的退休金，再加上再受雇5年的薪水，足以順利銜接65歲開始領取年金的人生新階段。但再受雇後，年收入僅剩過去的一半左右，扣除房貸與生活開銷後所剩無幾。

為了忘記工作中的失落與屈辱，田口開始透過消費尋找慰藉。除了週末頻繁打高爾夫球，也更換了新車、帶妻子進行百萬日圓豪華旅行，對子女與孫輩的金援也格外大方。因此，每當家人對他說出「謝謝」、「多虧有你」時，他彷彿又找回昔日身為主管時被需要、被尊重的感覺。

於是，他不斷告訴自己，退休金還有1000多萬日圓（約新台幣200萬元），沒問題的。但，這些看似合理的小額支出日積月累，最終形成驚人的財務黑洞，到了再受雇第四年，原本1500萬日圓的退休金竟只剩不到300萬日圓（約新台幣60萬元）。

更糟糕的是，他即將年滿65歲，再受雇合約也將結束，而房貸還要再繳3年，未來僅靠年金收入，財務壓力將遠高於原先預期。

專家指出，這類案例近年在日本並不少見，甚至有一個專有名詞，稱為「退休金亢奮症候群」。許多男性在退休或降職後，最大的衝擊往往不是收入，而是失去長年建立的身分認同。當職稱消失、權力縮水、地位下降，人們容易透過購物、旅遊、請客或資助家人來填補心理缺口。

更危險的是，許多人因為仍持續工作並領取薪水，誤以為自己仍處於職涯延長線上，忽略收入結構早已改變，進而放鬆對支出的控制。理財專家認為，60歲到65歲其實是退休生活的「適應期」，這段時間最重要的任務不是享受退休金，而是重新建立符合退休收入的生活模式。

對許多人而言，退休後最大的敵人，未必是通膨或投資風險，而是那份不願承認自己已經離開人生巔峰的失落感。當消費成為療傷工具時，付出的往往不只是金錢，而是原本可以安穩度過的退休人生。

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